Il poeta Ispani e un viaggio da sfogliare

In biblioteca Cionini a Sassuolo, oggi alle 17, grazie all’associazione Biasin, sarà presentato il nuovo libro del poeta modenese Luca Ispani ’Abitare il silenzio’. Ispani torna con una nuova raccolta di versi sfolgoranti e delicati, a quattro anni da ’Il rumore dei passi’, fedele alla piccola casa editrice ‘Round Midnight. Per l’occasione dialogherà con l’amico Marco Bini di Vignola. Quella di Ispani è una geografia lirica che segue il vento, trasportando il lettore sull’Appennino modenese, dove è cresciuto, e poi negli angoli più remoti della Bassa, lungo le crepe di muri diroccati, andando alla ricerca di un contatto genuino con la natura. Un viaggio intimo, un peregrinare di paese in paese, di luogo in luogo. Poche parole, tenacemente levigate, che abbracciano con un po’ di nostalgia quello che offre la vita dei campi, il bosco, i luoghi ruderali. Dal Faeto al Cimone, da Valle di Serramazzoni a Varana, passando per Fellicarolo, Fanano, Nonantola, Stuffione. La voce di Ispani, radicata in quella ‘recherche’ che Arminio definì paesologia, scava intorno al silenzio, al suo mistero, esplorando ciò che rimane dopo il progressivo spopolamento dei luoghi lontani dalla città, dalla vita moderna. "Allora faccio così: come un abete solitario su un monte mi metto fuori da tutto e aspetto". Come abitare questo silenzio che colpisce anche la memoria? Forse Ispani risponderebbe: parlando con gli alberi, trattandoli come fratelli. "Se c’è una nicchia nel vivere comincio a scavare qui".

Matteo Giannacco