Il Policlinico compie sessant’anni A celebrarlo anche Marco Ligabue

Un compleanno speciale, da festeggiare assieme alla città. È in programma stasera – alle 21.30 – il primo appuntamento con ’le Celebrazioni dei 60anni del Policlinico di Modena’: nell’incantevole cornice dei Giardini Ducali, a salire sul palco saranno Andrea Barbi, Andrea Mingardi, Marco Ligabue e il maestro Tirelli con il loro spettacolo ’Salutami il marziano’. La scelta della data di luglio non è di certo casuale: fu proprio il 17 luglio del 1963, infatti, che alle 8,30 del mattino nacque il primo bambino al Policlinico, mentre l’ostetricia stava ancora terminando il trasferimento. Poco prima, alle 7, era nato l’ultimo bambino all’Ospedale Sant’Agostino.

Passato, presente e futuro si incroceranno così in una serata speciale, che rientra nel programma nell’ambito della kermesse ’I Giardini d’estate’ organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Modena. "Una grande festa, per celebrare i primi 60 anni del Policlinico: un bene di tutta la comunità, un luogo di cura e assistenza, un presidio di sanità, pubblica, che tale deve restare" ha confermato l’assessore alla Cultura, Politiche Giovanili, Città universitaria del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi. Ma non solo. Quella di stasera, infatti, "vuole essere una festa di tutti – ha spiegato il responsabile del servizio comunicazione e informazione, Paolo Barbieri – della città e dei nostri professionisti di oggi e di ieri. Un momento di spensieratezza e di condivisione, a cui il nostro servizio sta lavorando ormai da molto tempo". Andrea Mingardi, Marco Ligabue, Andrea Barbi e il maestro Tirelli, conquisteranno così gli spettatori con il loro talento: una spassosa sequenza di aneddoti e canzoni che divertiranno ma faranno anche riflettere, celebrando in questo modo il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività. E proprio questo approccio positivo accomuna gli intenti di Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e di Trc alla poetica dello spettacolo.

"Ho voluto coinvolgere i miei compagni di viaggio, Andrea Mingardi e Marco Ligabue, un Bolognese e un Reggiano, che mi sono sempre vicini nel seguire importanti cause sociali e che in questo caso possono sottolineare l’importanza che il Policlinico ha anche fuori dalla Provincia di Modena – commenta il conduttore televisivo Andrea Barbi –. Li ringrazio per la disponibilità, come ringrazio il Maestro Maurizio Tirelli per la sensibilità. Saremo in diretta Tv su Trc e quindi mi aspetto tanta interazione anche con il pubblico da casa".