Il poliziotto campione: "Lo sport insegna dedizione e sacrificio"

Era il 1996 quando alle Olimpiadi vinse la medaglia di bronzo. Negli anni ha saputo valorizzare il nome di Modena e della sua Questura nel mondo. Alessandro Lambruschini, siepista delle Fiamme Oro va in pensione. Sposato con Cristina, papà di due figli (Ivan, 21 anni e Andrea di 16), originario di Fucecchio, Firenze, a Modena Lambruschini era arrivato nel 1998 come atleta, allenato dal professor Gigliotti. L’Assistente capo coordinatore della polizia di Stato il 2 agosto del ‘96 alle Olimpiadi di Atlanta conquistò la medaglia di bronzo nei 3000 siepi ma già nel ‘90 era arrivato terzo ai Campionati Europei di Spalato mentre, nel ‘93, aveva conquistato il bronzo ai Mondiali di Stoccarda, sfiorando il record italiano nella specialità per pochi centesimi.

Dopo di che era arrivato l’oro agli Europei di Helsinki, in una gara che è rimasta nella storia dell’atletica leggera e nel 1996 la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atlanta. Il Questore nel salutarlo, anche a nome dei poliziotti modenesi, lo ha ringraziato per l’impegno profuso e il grande contributo reso alla Polizia di Stato, augurandogli una serena e meritata pensione.

Lo sport ha da sempre caratterizzato la sua vita. Quanto ha ‘aiutato’ nel suo lavoro in questura? "Era un sogno per me entrare nel gruppo sportivo Fiamme Oro e la Polizia di Stato, una grande famiglia, mi ha permesso di essere libero di allenarmi. Sono stati anni molto belli e i successi sono arrivati anche grazie alla Polizia di Stato che mi ha sostenuto. Oggi mi dispiace non aver fatto grandi esperienze in polizia; mi sarebbero piaciute ma ho cercato di portare il mio contributo, di portare qualcosa di diverso. Ho avuto anche gratificazioni divertendomi e questo anche grazie ai colleghi".

Qual era il suo ruolo? "Lavoravo in prefettura; ero un centralinista ma mi occupavo anche di tutte le allerte, a partire da quelle relative alle persone scomparse. Poi sono passato a fare l’operatore cifra; quindi un altro ruolo".

Lo sport sul lavoro le ha dato una ‘marcia in più’? "Lo sport ti apre la mente, conosci tante realtà diverse. Il riuscire a sopportare certe tensioni, come le Olimpiadi, aiuta nella vita di tutti i giorni e nel lavoro. Ti aiuta ad affrontare la quotidianità a testa alta; lo sport mi ha formato moltissimo".

Cosa le mancherà di più? "Sicuramente mi mancherà il quotidiano: andare in ufficio, vedere i colleghi con cui ho condiviso gli ultimi anni".

I suoi figli hanno seguito le sue orme? "Sinceramente si sono arresi subito. Hanno trovato strade diverse ma io non ho mai smesso di guardare avanti: mi sono avvicinato al Duathlon e nel 2006 ho vinto il bronzo agli Europei. Poi mi sono avvicinato al Biathle, dove mi sono laureato Campione del Mondo a Montecarlo. Lo sport è dedizione, spirito di sacrificio e tenacia".

Valentina Reggiani