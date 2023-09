"Il polo scolastico ora è a prova di terremoto"

Taglio del nastro ieri mattina al Polo scolastico Augusto Righi a Montese che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado. É stato inaugurato il primo stralcio di lavori e un secondo, ultimativo, sarà realizzato il prossimo anno. Il costo complessivo dell’intervento è previsto in 700 mila euro finanziati con Fondi Bei 2018. "Attraverso interventi strutturali – ha affermato il sindaco di Montese Matteo Deluca – il fabbricato è stato migliorato dal punto di vista sismico e di messa in sicurezza. Sono inoltre stati eseguiti lavori di isolamento termico mediante un cappotto sulle pareti per migliorare l’efficienza energetica e sostituiti gli infissi". Per Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, "siamo di fronte a un investimento molto importante - ha detto - perché guarda al futuro, alla sicurezza, all’innovazione, che non ha interessato soltanto i muri, ma è rivolto ai nostri bambini, i nostri ragazzi, affinché possano crescere, imparare ed essere i protagonisti della loro vita e anche del nostro futuro". Ha ricordato la Provincia sta investendo più di 60 milioni di euro sulla sicurezza delle scuole, sulla sicurezza sismica, sulla costruzione di nuove palestre scolastiche, su nuovi laboratori. "Le risorse impiegate per l’istruzione, per le scuole – ha chiosato -, sono quelle spese meglio. Noi crediamo nel futuro e investiamo sui nostri ragazzi e sulle nostre scuole". Il sindaco Deluca ha poi annunciato che il mese prossimo, a Montese, inizieranno i lavori di costruzione del nuovo polo scolastico che ospiterà l’asilo nido e l’asilo. Presenti all’inaugurazione il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Montese, maresciallo Mario Murgo, il sindaco di Castel d’Aiano, Rossella Chiari, don Bruno Caffagni che ha benedetto la struttura, la vice preside Miriana Manfredini, il progettista e direttore dei lavori Stefano Zanasi, Paolo Fenocchi della Iola Costruzioni che ha eseguito i lavori, insegnanti, studenti e una rappresentanza di alpini.

Walter Bellisi