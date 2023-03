"Il polo socio sanitario ci farà indebitare"

S’infiamma il clima politico a Vignola dopo il consiglio comunale della scorsa settimana, quando la maggioranza ha autorizzato Ausl a costruire in deroga il primo stralcio del Polo socio-sanitario del Distretto di Vignola (tra via Barella, circonvallazione e via Per Sassuolo), che comprende la Casa della comunità e l’Ospedale di comunità, finanziati con fondi Pnrr. Per una volta, ad attaccare sono i gruppi di maggioranza (Pd; Vignola Coraggiosa, Ecologista, Progressista; Vignola Cambia e Muratori Sindaca per Vignola), che dichiarano: "Si è trattato di un passaggio propedeutico fondamentale per concretizzare il più importante investimento della sanità sul nostro territorio; peccato che la minoranza abbia preferito i propri interessi di bottega". Nella nota diffusa dal consigliere Giacomo Tacconi a nome della maggioranza, poi, si legge: "Un voto incomprensibile e ingiustificabile, che certifica ancora una volta come alla destra non interessi nulla del benessere di Vignola. Nel consiglio comunale della scorsa settimana, il primo punto all’ordine del giorno riguardava l’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la costruzione del primo stralcio del nuovo Polo socio sanitario: un investimento da quasi 12 milioni di euro. Mentre la maggioranza ha votato compatta per il sì, la minoranza si è espressa in maniera...