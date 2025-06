"Il ponte del Pradello è chiuso da anni"

Il consigliere comunale della Lista Civica Serramazzoni, Francesco Spatafora, ha presentato un’interrogazione al sindaco Simona Ferrari per fare piena luce sulla situazione del ponte del Pradello, infrastruttura realizzata da anni ma mai aperta al transito, che rappresenta una questione irrisolta e annosa per una parte significativa del territorio comunale. Spiega che oggi la viabilità della località Pradello è garantita esclusivamente da un ponte metallico a corsia unica, risalente agli anni settanta, nato come soluzione provvisoria. "La struttura – spiega - presenta criticità strutturali e di sicurezza, essendo inadeguata alla normativa vigente e con un innesto pericoloso sulla statale Nuova Estense. A fronte di questa situazione, un nuovo ponte in cemento armato è stato realizzato più a valle, ma non è mai stato collaudato né reso operativo per una serie di ostacoli tecnici e amministrativi". Il consigliere Spatafora chiede conto degli atti concreti svolti dal Comune dal 2023 ad oggi, degli eventuali ostacoli tecnici o normativi ancora da superare, delle interlocuzioni con Anas e Provincia per la messa in sicurezza dell’innesto sulla statale, nonché della possibilità di condividere un cronoprogramma pubblico per la messa in esercizio del ponte.

