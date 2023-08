Il ponte di Savoniero riapre in anticipo

Oggi per gli abitanti di Palagano e Montefiorino è un giorno importante. Riapre, infatti, dalle 12,00, il ponte di Savoniero sul torrente Dragone lungo la strada provinciale 28. Chiuso dallo scorso 10 luglio per un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, il manufatto tornerà ad essere finalmente percorribile con due settimane di anticipo, anche se i lavori - non ancora completati - proseguiranno senza che ciò comporti limitazioni al traffico. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "non è mai semplice intervenire su manufatti come questo, perché il disagio che comporta per la cittadinanza non può essere trascurato, e lo sforzo congiunto della Provincia e dell’impresa esecutrice, che ringrazio, è stato proprio quello di ridurre al minimo i tempi di chiusura".

Complessivamente l’intervento raggiunge un importo di spesa di 700 mila euro, poiché si è dovuto intervenire per spostare il muro paraghiaia prefabbricato, realizzare un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, effettuare la sabbiatura delle superfici maggiormente degradate del ponte, ripristinare delle stuccature e dei distacchi delle bozze in corrispondenza delle due campate ad arco, inserire tiranti e reti in acciaio inox e fibra di basalto, ripristinare strutture del ponte, dei cordoli porta barriera esistenti e applicare lamine in fibra di carbonio per il rinforzo dell’impalcato. Il ponte originale data 1896, ma dopo un intervento portato a termine nel 2005 oggi è costituito da due campate ad arco in bozze di pietrame e tre campate in calcestruzzo armato, con una lunghezza totale pari a 87 metri oltre le due spalle laterali.

Alberto Greco