Il porta a porta fallirà se ritirano i sacchi in ritardo

Ho letto che i residenti di Marzaglia sono felici del nuovo porta a porta e che nella frazione la raccolta funziona perfettamente. Sarà. Ma io dubito fortemente. Quando passo vedo cumuli di sacchi che tardano ad essere ritirati nonostante i cittadini siano puntuali nel conferire e ligi alle disposizioni nel separare. E nel resto della città è un disastro. Ieri mattina al Villaggio Giardino il cumulo di sacchi gialli era altissimo e non certo in prima mattina. Non credo che si possa dire che il nuovo sistema funziona, proprio no.

L.M.