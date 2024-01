Il porta a porta non funziona, Muzzarelli ci lascia nei guai

Il Comune proprio non vuole capire che il porta a porta, in una città come Modena, proprio non funziona. E non funziona perché le persone quando vedono i cassonetti in giro purtroppo pensano di poter buttare di tutto e di più. E così è. Se a questo aggiungiamo un servizio di raccolta che certo non brilla per efficienza e i famosi spazzini di quartiere che sicuramente non sono stati adeguatamente formati per questo tipo di lavoro (in altre parole, non sono capaci, non fanno quello che devono) ecco qua il fallimento totale di una rivoluzione che non si capisce perché sia stata fatta. Molte città, per esempio Pesaro (pochi giorni fa) e Bologna, hanno tentato poi sono tornate indietro, ai cassonetti. Sindaco, lei se ne va ma ci lascia nei guai!

Lettera firmata