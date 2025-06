Il portiere parla straniero. Chichizola è il quinto

L’argentino Leandro Chichizola, 35 anni, è il quinto portiere straniero del Modena. Scuola River Plate, ha trascorso la maggior parte della carriera in Italia, con Perugia, Parma e Spezia in due riprese. Il primo straniero è stato un portiere fantasma, in quanto non si è mai visto all’opera. Era il 2002-03, i gialloblù militavano in A e fra i pali avevano Ballotta, 39 anni, e Zancopé, 32. Il direttore sportivo Tosi, pensando al futuro, nel gennaio 2003 ingaggiava il 24enne danese Rune Pedersen, in scadenza di contratto con il Copenaghen, già nazionale Under 21 e dalle ottime referenze, essendo risultato il secondo miglior portiere della ’Superligaen’ in un sondaggio fra gli allenatori indetto dal settimanale ’Tips Bladet’. De Biasi non lo prese mai in considerazione e nell’estate del 2003 fu rispedito in Danimarca, all’Aarhus, dove si vide troncato il contratto quando, insieme ad altri cinque compagni, si rifiutava di pagare il conto di una serata trascorsa al night per dimenticare la sconfitta con l’Aalborg.

Nell’estate 2005 si aggregava al Nottingham Forest, in tournée in Danimarca, riuscendo a strappare un contratto con l’unico club vincitore di un campionato (‘78) e due Coppe Campioni (‘79 e ‘80). In Inghilterra rimaneva due anni, poi Lyngby, Odense, Nerdsjelland e Akademik, ultimo club di una carriera chiusa nel 2013. Dal luglio al dicembre 2004 durava l’esperienza del secondo portiere straniero, il 25enne belga Olivier Renard. Proveniva dall’Udinese, doveva essere titolare nel Modena scivolato in serie B ma disputava solo 9 partite (6 di campionato e 3 di Coppa Italia) prima che Pioli gli preferisse Frezzolini. Restituito all’Udinese, Renard veniva girato al Napoli, poi ceduto allo Standard Liegi. Quindi Mechelen e Charleroi dove chiudeva nel 2014 per diventare apprezzato direttore sportivo. Dall’ottobre 2024 è all’Anderlecht. Il senegalese Fallou Dieye il terzo. Non ancora ventenne arrivava dal Parma e veniva promosso titolare da Apolloni nel Modena che dopo il fallimento ripartiva dalla D nel 2018-19.

Il timido Dieye iniziava con due ’clean sheet’ destando tante speranze ma poi commetteva diversi errori, diventava insicuro e nel finale Bollini, subentrato ad Apolloni, dava spazio a Piras. Lasciato libero, Dieye proseguiva con Vigor Carpaneto, Pavia, Granville e Gioiosa.

Il quarto è un altro argentino, Julian Kadijevic, arrivato all’età di 19 anni nel gennaio 2023 dal Comunicaciones, in prestito con diritto di riscatto e la possibilità di bonus in caso di partite ufficiali o di convocazioni in nazionale. Possibilità che non si sono verificate: Kadijevic è tornato in Argentina nel giugno 2023 senza mai giocare in prima squadra e neppure esordire nell’Albiceleste. Ora, però, è titolare nel Gymnasia y Esgryma nel massimo campionato argentino.

