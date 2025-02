Il post social del rocker: "Ero un dj rivoluzionario. Portavo i dischi da casa"

"Lo Snoopy festeggia con un party esclusivo i suoi primi 55 anni! Lavoravo allo Snoopy di Modena, il locale più in del circondario, c’erano le ragazze più belle e non c’era mai stato un dj bianco". Vasco Rossi ha ricordato così, sulla sua pagina Instagram, la storica discoteca di Modena, lo Snoopy, che venerdì sera ha festeggiato i 55 anni dall’apertura e dove l’artista ha lavorato dal settembre 1976 al 1979.

Alle parole ha accompagnato una sua foto di repertorio che lo ritrae nella discoteca alla fine degli anni Settanta. "Quando era il momento dei lenti – prosegue il Blasco nel suo post – sceglievo i cantautori. Sempre. Li facevo ballare con De André, ero un rivoluzionario anche come deejay. Tutti dischi miei, li portavo da casa".

Poi ricorda l’inizio dell’avventura modenese: "Era venuto a cercarmi a Punto Radio (a Zocca, ndr) sulla sua Lamborghini Miura gialla il padrone dello Snoopy in persona, Degani, un personaggio incredibile. Aveva chiesto: ‘Chi è Vasco Rossi?’, perché io facevo il programma di musica dance, anzi soul. Mi aveva assunto per un milione al mese, che erano soldi. E io ero diventato improvvisamente da povero a ricco (per modo di dire).

Avevo comprato un BMW 2002 nera e giravo per Modena come se ne fossi stato il re".