Il potere delle parole, troppo spesse trascurate

Nel cortile di una grande fattoria vivevano con le altre bestie un bellissimo cigno bianco destinato al decoro della vasca dei giardini e un brutto papero destinato a diventare stufato per il banchetto dei padroni. I due avevano fatto amicizia e li si poteva vedere sguazzare nell’acqua fianco a fianco, uno agile e candido, l’atro goffo e sporco di terra.

Un giorno il cuoco, che aveva alzato il gomito e aveva le idee annebbiate, afferrò il cigno scambiandolo per il papero e si apprestò a tagliargli il collo per cucinarlo. L’uccello, vicino alla morte, pianse un dolcissimo lamento con parole struggenti che impressionarono il suo carnefice.

’Oh cielo, cosa sento! Questo non è un uccello che si cuoce. Non sia mai che tolga la parola a chi parla in un modo che consola’. E così lo lasciò andare".

"Secondo voi quale è la morale di questo racconto?" chiese il maestro ai suoi alunni di quinta elementare. Nessuno fiatò.

"Allora ve la indico io: chi sa parlare bene, se casca male, trova sempre un rimedio". Luigi ascoltò e fece tesoro di quelle parole.

Quarant’anni dopo, fu convocato dal capo del personale dell’azienda dove lavorava come impiegato già da dieci anni e dove si guadagnava lo stipendio per mantenere la famiglia.

Il capo del personale fece un lungo giro di parole, divagò, tirò in ballo la crisi economica, i dazi, la pandemia, il crollo della borsa, l’intelligenza artificiale, un’invasione di cavallette e altre questioni. E, insomma, alla fine gli comunicò che l’azienda era costretta a ricorrere a un drastico ridimensionamento del personale e che lui era diventato un esubero. Esubero disse, una parola orribile. Luigi allora, convinto del potere salvifico delle parole, gli sciorinò a memoria un componimento del poeta greco Nikos Kazantzakis, pregno di speranza: "Spuntava il giorno. Le nuvole si erano disperse, la terra brillava lavata di fresco e sazia e guardava il cielo con gratitudine".

Ma il capo reparto nemmeno lo ascoltò, gli indicò l’uscita e disse: ’Avanti un altro’.

Claudio Gavioli