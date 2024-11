Il potere terapeutico dell’arte . La sanità in campo per le donne

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e ’Il Cesto di ciliege’ insieme con un progetto artistico che coinvolge le donne operate al seno. Fluida/mente è una raccolta di lavori realizzati dalle partecipanti al corso di acquerello e tecniche acquerellabili, promosso dall’associazione e condotto dall’artista Ersilia Sarrecchia. Le partecipanti hanno sperimentato il potere riabilitativo e terapeutico dell’arte, scoprendo come gli elementi del linguaggio visivo ed il gesto creativo possano trasformarsi in potenti strumenti per esprimere emozioni e liberare la creatività. Ora la mostra è stata allestita nell’atrio del Policlinico di Modena e sarà possibile visitarla sino al 5 dicembre.

La mostra si compone di 46 opere che sono state riprodotte e installate a cura dell’Aou. Le partecipanti al progetto sono: Simona Cuoghi, Elena Gazzetti, Rita Gazzetti, Adriana Gianello, Patrizia Gorrieri, Luciana Lolli, Maria Giovanna Morabito, Teresa Rauseo, Nadia Sacchi.

"Sono molto contento di poter ospitare al Policlinico questa mostra – ha commentato il dg Claudio Vagnini – che dà valora a un progetto artistico con grandi valenze terapeutiche e riabilitative che rientra a pieno titolo nella filosofia del percorso di umanizzazione delle cure che la nostra azienda sta implementando da tempo, grazie alla sinergia di tante associazioni di volontariato, tra cui Il Cesto di Ciliegie che ringrazio ancora per la sensibilità".

"Accettare di avere un tumore al seno e sostenere l’iter terapeutico che ne consegue, dalle cure all’intervento, è un percorso difficile per ogni donna che si trovi a viverlo – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alla Sanità, salute e servizi del Comune di Modena Francesca Maletti – e, oltre alle cure biologiche e fisiche, è importante che il soggetto pubblico non trascuri quello che è l’aspetto psicologico che ne deriva. Ed è una cura nella cura poter affrontare questo percorso insieme ad altre donne con cui si condividono le stesse paure, incertezze e speranze. Ancor più se questo sentire comune lo si esprime attraverso nuovi canali in modo libero e creativo, dando sfogo a ciò che si prova nel profondo. Il sistema sanitario deve, sempre di più, mettere al centro non solo la malattia ma la persona, come avvenuto con questo progetto". "Le partecipanti hanno sperimentato il potere riabilitativo e terapeutico dell’arte, scoprendo come gli elementi del linguaggio visivo ed il gesto creativo possano trasformarsi in potenti strumenti per esprimere emozioni e liberare la creatività – spiega Johanna Lisa Ronco, Vice presidente de ’Il Cesto di ciliege’ - Fluida/mente è stato per noi molto più di un semplice corso di tecnica artistica: è stato un viaggio emozionante che ha aperto uno spazio di riflessione, condivisione e libertà emotiva. In questo contesto accogliente le donne hanno potuto esplorare profondamente le proprie emozioni e liberare la propria creatività. Una esperienza unica e coinvolgente, che ha offerto l’opportunità di entrare in connessione con sé stesse e con gli altri attraverso l’arte dell’acquerello"

"Questa esperienza è stata profondamente immersiva – ricorda Ersilia Sarrecchia, socia Cesto di Ciliege artista e docente – Durante l’atto pittorico, i pensieri si dissolvevano e il colore ci guidava verso un mondo parallelo, uno spazio introspettivo dove la malattia non è mai stata menzionata, dove la malattia non è mai esistita. Ogni partecipante ha potuto abbandonarsi al flusso creativo, ritrovando una dimensione di libertà e leggerezza. È stato un viaggio nell’intimo, dove l’arte è diventata un ponte verso la parte più autentica di sé stesse".