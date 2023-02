"Il pranzo della domenica offerto ai più bisognosi"

di Sofia Silingardi Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più: così il Mob offre il pranzo della domenica come gesto di solidarietà. Ieri i fratelli Teddy e Terry Abakah ed Enrico Mingarelli, titolari del Mob, un locale della Pomposa, hanno messo a tavola una cinquantina di persone, con i loro clienti abituali a fare da camerieri. "Era dal gennaio 2022 che volevamo fare qualcosa, – raccontano insieme, mentre accolgono i primi ospiti – ma tra il covid e la guerra, le associazioni a cui ci eravamo rivolti non sono state in grado di portarci le persone. Il nostro problema, infatti, era come contattare le persone da invitare. E, un giorno, siamo entrati in contatto con il gruppo Caritas della Sacra Famiglia, che si è preso l’impegno di coordinare la raccolta e gli inviti". Così, domenica 8 gennaio il Mob ha organizzato il primo pranzo, "la nostra idea sarebbe quella di riproporlo ogni prima domenica del mese. Proprio come un pranzo della domenica, dove cerchiamo di dare, a chi non ne ha occasione, la possibilità di fare un pranzo al ristorante, in compagnia e in un ambiente familiare. Anche perché ai tavoli servono i nostri clienti, che si...