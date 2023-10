Il Premio Bertoli ad Agnelli. Serate speciali allo Storchi

È giunto alla decima edizione il ‘Pierangelo Bertoli’, prestigioso premio che celebra il grande cantautore sassolese con due serate speciali condotte da Andrea Barbi, che si svolgeranno il 4 e il 5 novembre alle 21 al Teatro Storchi di Modena (Largo Garibaldi, 15). Quest’anno saranno premiati Manuel Agnelli, Fulminacci, Mario Venuti e Noemi, che per l’occasione si esibiranno in onore di Pierangelo Bertoli. "Siamo molto soddisfatti di aver allestito anche quest’anno un cast straordinario, di qualità, la musica di Serie A che arriva a Modena per tributare a Pierangelo Bertoli il giusto riconoscimento – dichiarano i direttori artistici Alberto Bertoli e Riccardo Benini –. È stupendo riscontrare come la figura artistica di Bertoli continui ad essere ricordata da grandi protagonisti della scena musicale e teatrale italiana". Nello specifico a Manuel Agnelli andrà il premio ‘Pierangelo Bertoli’: Agnelli con il suo talento musicale, la sua voce inconfondibile e la sua abilità compositiva ha contribuito in modo significativo a ridefinire il suono e la cultura della musica contemporanea nel nostro paese. A Fulminacci verrà conferito il premio ‘Pierangelo Bertoli – Italia D’oro’, per aver descritto in modo così originale e arguto nei suoi brani la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica. Mario Venuti riceverà invece il premio ‘Pierangelo Bertoli - A Muso Duro’, per aver trattato nelle sue canzoni il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale. Infine, a Noemi sarà consegnato il premio ‘Pierangelo Bertoli – Per Dirti T’amo’, per aver parlato nelle sue opere del tema dell’amore anche sul piano universale. Nel corso della prima serata, il 4 novembre, si terrà lo spettacolo ‘Le canzoni di Pierangelo’, che vedrà come protagonisti il grande attore Neri Marcorè che interpreterà i più noti brani del cantautore sassolese duettando con Alberto Bertoli in un evento inedito. Si esibiranno poi gli otto nuovi cantautori del premio ‘Pierangelo Bertoli - Nuovi Cantautori selezionati tra gli oltre 350 candidati. Al termine delle esibizioni sarà assegnata la targa Michele Merlo, per per il miglior testo (un premio di mille euro); il vincitore renderà omaggio a Merlo interpretando un brano del giovane cantautore scomparso. Il giorno seguente Manuel Agnelli, Fulminacci, Mario Venuti e Noemi saliranno sul palco del teatro per ritirare i premi e regalare al pubblico una loro esibizione; gli otto nuovi cantautori si esibiranno nuovamente per aggiudicarsi il premio ‘Pierangelo Bertoli’ (premio di 5mila euro) Inoltre, Nuovo Imaie assegnerà a uno dei finalisti un premio di 10mila euro finalizzato alla realizzazione di un tour, mentre, grazie a AcepUnemia sarà conferita una borsa di studio di mille euro.