Il premio Castagna d’Oro a Emanuele Orsini

Il riconoscimento de ‘La castagna d’oro’ 2025 verrà assegnato al Presidente nazionale di Confindustria Emanuele Corsini, domenica alle ore 16 a Montecreto nell’ambito della 39^ edizione della Festa della Castagna. Edizione che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà su due weekend: il 25-26 ottobre e 1-2 novembre. Il riconoscimento viene assegnato a personaggi del mondo dello sport, dell’imprenditoria, del sociale che si sono distinti in Appennino. Orsini, nativo di Sassuolo, ottimo conoscitore del nostro Appennino, imprenditore e dirigente d’azienda, è presidente di Confindustria dal maggio 2024. Il programma della festa inizia questo sabato alle 10.30 con l’apertura stand Crescentine e Gnocco Fritto all’interno del Parco dei Castagni, mercatini e Truck Food lungo vie del paese e all’interno del Parco. Dalle 11.30 apertura stand "Frittelle e Ciacci di Castagna" presso piazza Martiri e quindi stand dei Borlenghi e Truck Food presso piazza Alpini e via Roma, stand caldarroste, castagnaccio e Vini buoni all’interno del Parco dei Castagni. Alle 17:30 presentazione del libro "A maggio parto e faccio il giro del mondo" presso sede Avap in piazza Martiri. Durante la giornata saranno presenti Animazioni per i bambini con "Truccabimbi" presso il Parco dei Castagni, dalle ore 16 alle ore 18. Durante la giornata sarà possibile visitare l’Antico Metato ed il Mulino all’interno del Parco dei Castagni.

Domenica apertura stand e iniziative del sabato. Dalle ore 14 lungo le vie del paese Musica live con i gruppi "I Molleggiati Duo" e "Henry King & Miss Molly". Alle ore 16.30 al Parco dei Castagni la consegna della ‘Castagna d’oro’ 2025 ad Emanuele Orsini. Durante la giornata e nella giornata di domenica, sarà possibile visitare il Museo La Casa dei Leoni di Pietra. con i seguenti orari: sabato dalle ore 8.30 alle 12.00, domenica dalle 8.30alle 12.00 e 14 dalle 14 alle 17.00. Il 1° e 2 novembre ancora tante attrazioni e stand lungo le vie del paese e nello storico Parco dei Castagni con caldarroste, ciacci, borlenghi, gnocco fritto, crescentine e tanti altri appuntamenti per ogni esigenza culinaria. "Un piccolo frutto per una grande festa" è lo slogan di Montecreto, che ha il titolo nazionale di ‘città del Castagno’ e queste giornate si attestano come un appuntamento immancabile dell’Autunno in Appennino. Inoltre la festa di quest’anno, raddoppiata, è simbolo di un mese di ottobre che ha visto un numero altissimo di visitatori in Appennino.

