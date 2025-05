Il premio Montecuccoli alla famiglia Macchia Orta

Il Premio Montecuccoli, giunto alla decima edizione, quest’anno è stato assegnato alla famiglia Macchia Orta (nella foto) "per il contributo rilevante e continuativo nel settore della sanità privata e per il legame profondo con il territorio". La consegna avverrà domani, giovedì 29 maggio nel corso di una cerimonia presso il Ristorante Da Martino, a Pavullo, alla presenza di autorità locali, rappresentanti del mondo associativo e della sanità, soci Lions e Rotary, e membri della comunità. La Famiglia Macchia Orta si è distinta negli anni per la qualità dei servizi sanitari offerti, per l’imprenditorialità attenta all’innovazione e per una gestione centrata sulla persona. Inoltre, è parte integrante della storia economica e sociale del Frignano: fino al 1976 la famiglia ha gestito il servizio di trasporto pubblico a Pavullo, svolgendo un ruolo fondamentale nella mobilità e nello sviluppo del territorio. Nel corso della serata, i membri della famiglia saranno intervistati dal giornalista Beppe Boni, già condirettore del Resto del Carlino, che ne ripercorrerà la storia e i valori con uno sguardo attento al rapporto tra impresa, comunità e futuro. Il Premio Montecuccoli, promosso dal Lions Club Pavullo e del Frignano e del Rotary Club Frignano, nasce dalla volontà di valorizzare individui, famiglie o realtà che, attraverso il proprio impegno in ambito culturale, sociale, scientifico o imprenditoriale, abbiano lasciato un segno tangibile nella vita della comunità del Frignano.

w. b.