Il premio Oscar Tan Dun "Per me è un onore suonare a casa del maestro Pavarotti"

di Stefano Marchetti "Quando dalla Cina sono arrivato negli Stati Uniti come studente, 37 anni fa, una delle prime persone che ho incontrato è stato proprio Luciano Pavarotti che allora stava partendo da New York per tenere un concerto in Cina. Non avrei mai immaginato un giorno di venire a suonare... a casa sua", sorride il Maestro Tan Dun, compositore di fama internazionale, premio Oscar per la colonna sonora de ’La Tigre e il Dragone’ e Leone d’Oro alla carriera. Martedì sera al teatro Comunale (intitolato appunto a Luciano Pavarotti e Mirella Freni) aprirà il festival L’Altro Suono, dirigendo la Filarmonica del Comunale in un programma speciale in prima italiana, "Da Oriente e Occidente", come "un’Odissea classica" che all’ouverture del "Così fan tutte" di Mozart abbina brani originali e suggestioni orientali fra cui il "Concerto per orchestra d’archi e pipa". Alla ribalta solisti internazionali e il Coro Lirico di Modena, preparato da Stefano Seghedoni. Il giorno successivo tutto il cast volerà al Festival di Abu Dhabi per riproporre il concerto: "Sono felice e onorato che il nome di Modena viaggi nel mondo – aggiunge Tan Dun, che è anche ambasciatore Unesco –. Da Modena un coro italiano eseguirà una musica ispirata...