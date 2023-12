Il premio Reiter al teatro Argentina

Il teatro Argentina di Roma farà da cornice, sabato prossimo, alla serata finale della 18ª edizione del premio Virginia Reiter 2023, destinato alle attrici under 35 del panorama teatrale italiano, nel ricordo della straordinaria interprete modenese vissuta fra Otto e Novecento. "Virginia Reiter ha aperto un varco alla donna nel teatro italiano, una vita fatta di professionalità, di parità di genere, di apertura culturale, di eclettismo e di modernizzazione della figura e del ruolo dell’attrice", spiegano gli organizzatori. La giuria presieduta da Ennio Chiodi ha selezionato le tre finaliste al premio, Petra Valentini, Leda Kreider e Arianna Pozzoli: durante la cerimonia, le tre attrici proporranno i loro cavalli di battaglia, prima della proclamazione della vincitrice. Nell’albo d’oro del premio, ricordiamo Manuela Mandracchia, Licia Lanera, Maria Pilar Perez Aspa, Debora Zuin, Roberta Caronia, Marina Occhionero.

Il premio speciale Giuseppe Bertolucci, dedicato a una giovane attrice europea che si sia distinta sia in ambito teatrale che cinematografico, è stato attribuito a Beatriz Rodriguez, portoghese. Il premio alla carriera Virginia Reiter, da sempre destinato alle grandi interpreti del teatro italiano (fra le vincitrici Adriana Asti, Milena Vukotic, Franca Valeri, Ottavia Piccolo) verrà assegnato quest’anno a Lella Costa per la sua personalità poliedrica: "Indiscussa protagonista dei palcoscenici italiani, è costante nel suo impegno per la drammaturgia contemporanea e nel dibattito culturale nazionale".

s. m.