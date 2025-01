Il presepe vivente ancora in scena

Il Presepe Vivente di Fanano è tornato in scena dopo la rappresentazione del 24 dicembre e il bis ’gastronomico’ del 29 dicembre. E ha fatto il record di presenze di sempre. I volontari hanno ricreato un’atmosfera unica ai piedi del Monte Cimone preso letteralmente d’assalto da sciatori, famiglie e turisti. Il paese, che ancora mantiene una sua base architettonicamente antica e non completamente travolta dalla modernità, viene allestito come la "Fanano di una volta", come amano definirla i volontari. Oltre 250 figuranti sono scesi in in piazza portando gli antichi mestieri: se per alcuni sarà l’emozione di ripetere il lavoro faticoso dei nonni imparato da bambini, per altri sarà invece l’occasione di portare in piazza il proprio lavoro attuale, ma svolto come in antichità. Insomma, un modo anche didattico di capire come si lavora e si viveva una volta, in un mondo in cui tutto non era così "cotto e mangiato", ma lungamente lavorato.