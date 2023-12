Il Presepe Vivente di Fiumalbo. Sara nei panni di Gesù: "Orgogliosi di questa scelta"

Grande affluenza domenica sera, Vigilia di Natale, alla prima rappresentazione del Presepe Vivente di Fiumalbo, andato in scena dopo il rinvio forzato causa pandemia, e che ha visto la piccola Sara nei panni di Gesù. Il borgo del nostro appennino è stato gremito da circa 2mila persone, che dalle 19 hanno ammirato le 48 postazioni di antichi mestieri. E ancor maggior afflusso è previsto per la seconda rappresentazione del 6 gennaio. L’evento biennale fa rivivere lavori tipici della montagna, dai norcini all’arrotino, dalle ricamatrici ai maniscalchi, dai fabbri ai casari, con allestimenti d’epoca di una vecchia scuola (insegnante ed alunni come un secolo fa), alcune stalle, una falegnameria, un antico forno e molto altro. Sono state proposte anche scene del periodo storico in cui Gesù è nato, come i soldati romani a cavallo e di guardia a prigionieri. Il momento più atteso, verso le 22, è stata la Natività col corteo finale di tutti i figuranti e dei Re Magi giunti alla Capanna per l’adorazione, accanto al gigantesco abete di 35 metri ritenuto l’albero di Natale vivente più alto d’Europa. Nella rappresentazione fiumalbina il ‘ruolo’ di Gesù Bambino è da sempre assegnato ad uno degli ultimi nati, maschio o femmina purché residente nel paese, senza che ciò desti polemiche. Quest’anno il ruolo è stato interpretato il 24 dicembre da una bambina, mentre ci sarà un maschietto il 6 gennaio, scelta condivisa da organizzatori e paesani. Domenica, come annunciato, la protagonista è stata la piccola Sara Morelli, seconda figlia di Giovanni e Tatiana (che sono rimasti vicini alla Capanna) con la sorella Sofia ad interpretare un angioletto. "Siamo stati orgogliosi della scelta – hanno detto i genitori –, che resterà impressa nella nostra famiglia". La Madonna è stata Lisa Brugioni che ha ben svolto il suo ruolo coccolando anche la piccola Sara in un momento di pianto, mentre Renzo Nizzi (uno degli ultimi pastori appenninici) è tornato a vestire perfettamente i panni di san Giuseppe come fatto una dozzina di volte in passato. L’arrivo solenne dei tre Re Magi ha chiuso la rappresentazione, che ha suscitato prolungati applausi dagli spettatori giunti da varie zone d’Italia. Per la seconda rappresentazione del 6 gennaio toccherà al piccolo Giacomo Michelini, settimo figlio di Fabio e Chiara. "È con riconoscenza ed orgoglio – commenta il sindaco Alessio Nizzi – che ringrazio tutti coloro che si sono tanto impegnati nella realizzazione dell’evento rendendo memorabile il nostro Presepe organizzato dal Comune con la collaborazione dell’associazione Fiumalbo Città d’Arte.

E’ significativo che ogni due anni l’intera comunità si riunisca per far rivivere questa tradizione, per mostrare con orgoglio le proprie origini attraverso la rappresentazione degli antichi mestieri di cui nell’epoca moderna si stanno perdendo le tracce".