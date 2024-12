Il Presepio della pace ha fatto tappa a Puianello

È arrivato al Santuario di Puianello il Presepio itinerante di Padre Sebastiano che dal 1992 porta il messaggio di pace e speranza in più parti d’Europa. Si potrà visitare fino al 3 gennaio e il 4 raggiungerà il Convento dei Frati Cappuccini a Fidenza. L’idea fu di Padre Sebastiano Bernardini di Pavullo. Voleva portare la Natività davanti alla porta di Brandeburgo. Lo aveva promesso alle autorità di Berlino Est, dove era stato in visita, quando, nel 1989, fu abbattuto il Muro. Ma lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia gli fece cambiare itinerario. Con alcuni collaboratori il Frate partì con il ‘Tir della Pace’ verso le città martoriate dalla guerra. Oggi a ogni Natale fa tappa in città d’Italia.

w.b.