Il presidente Alberto Cirelli: "E’ una tempesta perfetta, difficile garantire la mobilità"

"Ci troviamo in mezzo ad una tempesta perfetta – peraltro comune a tutte le aziende di trasporto pubblico italiane – che sta rendendo sempre più difficile garantire il servizio di mobilità che meritano i cittadini: alla cronica mancanza di risorse destinate al trasporto pubblico nazionale si sono aggiunte in questi giorni le assenze per malattia di numerosi autisti anche di aziende a noi collegate". Alberto Cirelli, da poco più di due mesi presidente di Seta, non usa mezzi termini. " Le malattie passeranno, e confidiamo che in pochi giorni l’emergenza cesserà, ma il tema delle risorse e della conseguente carenza di personale ha una valenza nazionale e deve occupare un posto prioritario nell’agenda del Paese. Servono politiche mirate e interventi legislativi idonei e strutturati, senza i quali le risposte delle singole aziende non potranno che risultare parziali ed insufficienti".

Il contesto locale in cui opera Seta va infatti inquadrato a livello nazionale ed europeo di particolare sofferenza, in cui la carenza di autisti è un problema ormai strutturale ed estremamente diffuso. Già da diversi anni le aziende di trasporto pubblico riscontrano crescenti difficoltà nel reperire e fidelizzare conducenti di autobus, in quanto la professione non è più attrattiva come un tempo (in particolare per le nuove generazioni), ed il fisiologico turn-over ha assunto ritmi e dimensioni sensibilmente più marcati. Va inoltre precisato come tale carenza strutturale di aspiranti autisti di autobus costituisca, perlomeno per quanto riguarda Seta, una condizione recente: fino al 2019, infatti, l’azienda poteva garantire la corretta gestione del turn-over poiché riceveva ogni anno in media circa 4-500 autocandidature, prevalentemente da parte di cittadini residenti nel Centro-Sud Italia. Dal 2020 in poi la situazione è radicalmente mutata: le autocandidature si sono notevolmente ridotte e le aziende di trasporto pubblico del Nord Italia hanno dovuto ricorrere a pratiche incentivanti sempre più articolate e consistenti. "Il trasporto pubblico – sottolinea Cirelli – costituisce un patrimonio delle nostre comunità, da difendere e tutelare. Questo, fortunatamente, è anche il convincimento delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi nazionali ed aziendali, che mi hanno confermato la loro disponibilità a lavorare assieme per elaborare una strategia condivisa che ci permetta di superare l’attuale fase emergenziale. Agli utenti – conclude il presidente di Seta – dobbiamo delle scuse per i disagi arrecati, ma possiamo anche assicurare che ognuno di noi sta dando il massimo per superare le attuali criticità e migliorare la qualità del servizio erogato. Mi preme, infine, ringraziare tutti i dipendenti, e gli autisti in particolare, per lo straordinario sforzo che compiono ogni giorno nell’eseguire il loro fondamentale ruolo di addetti al servizio pubblico".