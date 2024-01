"Il presidente Braglia dia spiegazioni serie"

"La situazione delle scuole modenesi è qualcosa per cui il presidente Braglia dovrebbe vergognarsi. Più che scaricare le colpe nel tentativo di nascondersi dietro un dito dia spiegazioni alle famiglie che mandano figli per ore al freddo e dica come mai a Modena il livello degli impianti scolastici è da terzo mondo".

A intervenire sul tema delle scuole dopo che gli tudenti del Muratori (e non solo) hanno presentato nei giorni scorsi una formale protesta, è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia, che prosegue: "Delle due l’una: o Braglia non ha il polso della situazione oppure, se la colpa è della ditta che si occupa della manutenzione, Braglia non ha verificato che la stessa svolgesse gli interventi ordinari e straordinari necessari; in ogni caso è evidente che qualcosa non stia funzionando. E’ bene ricordare che quella degli impianti di riscaldando non è una problematica che riguarda solo questi giorni ma un problema che si presenta ai primi freddi ogni anno. Ennesima evidenza di una mancanza di programmazione degli interventi di manutenzione e verifica degli impianti di riscaldamento che non può più essere accettata. Non è nemmeno accettabile che ci siano studenti che passano intere giornate al freddo e che questo sia dovuto alla mancanza di interventi da parte di chi dovrebbe garantire un livello nettamente superiore a quello a cui purtroppo siamo abituati".

"Ricordiamo inoltre (come sancito dalla legge 23 del 1996) che la temperatura in classe, in condizioni invernali, dovrebbe essere mantenuta a 20 gradi centigradi – continua Negrini – con uno scarto di più o meno 2 gradi, da un impianto di riscaldamento adatto, capace di assicurare in tutti gli ambienti le suddette temperature".

Fratelli d’Italia, annuncia il presidente cittadino, presenterà perciò in Provincia "un’interrogazione volta alla verifica di cosa è stato fatto fino ad oggi sul tema impianti scolastici sulla programmazione dell’attività di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella consapevolezza che occorrono risposte nettamente più significative di quelle bofonchiate fino ad oggi dal Presidente Braglia".

"Le strutture scolastiche sono un asset strategico per i giovani e per il futuro di essi non è pensabile che ci siano simili disservizi nel 2024 e che non sia pronto un piano da attuare in caso di malfunzionamento del riscaldamento – conclude Negrini – A Braglia ricordiamo inoltre che prendersi cura delle scuole equivale a prendersi cura del futuro del territorio, invitandolo ad un atteggiamento più conoscono al suo ruolo, soprattutto quando si tratta di rispondere alle esigenze dei cittadini".