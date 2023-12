Il presidente Corghi:: "Contro il carovita addio ’opulenza’: prima la qualità"

"Sicuramente durante queste feste natalizie, più degli anni passati si respira tanta emozione: voglia di uscire, di mangiare, di stare insieme. I ristoratori si sono messi in gioco per rendere queste festività ancor più speciali e ‘di gusto’". Così Stefano Corghi, presidente di Modena a Tavola e titolare di due noti locali della città. "Questo è un capodanno all’insegna più di altri dei nostri prodotti d’eccellenza, della tradizione del territorio – commenta – Abbiamo trascorso anni di restrizioni, a causa del Covid, e questo è un capodanno nuovo: l’approccio è diverso, con la tendenza non sempre a fare i menù di una volta, con i classici cenoni ma alla ricerca del piatto e non dell’opulenza. Alla ricerca, insomma, della qualità. La volontà è quella di dare la possibilità a tutti di sedersi a tavola – commenta ancora Corghi – perché le difficoltà persistono. C’è stata tanta richiesta quest’anno ma non dimentichiamoci che le feste sono state difficili poiché segnate dagli aumenti che purtroppo ci sono e con i quali ci troviamo tutti a fare i conti. Utenze e costi pesano sicuramente sui bilanci delle famiglie e hanno portato ad un impoverimento generale: si è cercato quindi di dare la possibilità a tutti di cenare al ristorante ma con prezzi contenuti e senza menù ‘esagerati’. Un altro aspetto positivo – conclude Corghi – è che in città ci sono molti turisti quest’anno, complice il periodo di bel tempo che persiste: l’inverno mite ha fatto sì che in tanti scegliessero la città della Ghirlandina per trascorrere il Natale".

v. r.