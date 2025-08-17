Il presidente de Pascale: "L’Appennino è magico. Ed è davvero bellissimo passare qui le vacanze"

Più che un Ferragosto di relax, il weekend che sta per concludersi per il presidente della Regione Michele de Pascale è stato un vero e proprio tour de force tra le nostre montagne. E’ la terza volta in un anno che il neo governatore sceglie di trascorrere qualche giorno di vacanza proprio sull’Appennino modenese. A Capodanno lo aveva fatto inforcando gli sci, da giovedì ad oggi invece ha indossato scarpe da trekking e abbigliamento tecnico e, con tanto entusiasmo, ha battuto in lungo e in largo tutto il territorio del Cimone. Un entusiasmo, bisogna dirlo, ricambiato davvero ovunque.

"Qui in Appennino e in particolare sul Cimone mi sento davvero bene – ha detto de Pascale sorridendo – Ospitalità, gentilezza e bellezza del territorio rendono la vacanza qui, anche se breve, molto speciale. I miei figli e mia moglie adorano questi luoghi e anche io".

Il governatore è arrivato giovedì e per prima cosa ha preso la funivia fino a Passo del Lupo- Pian Cavallaro sotto gli occhi attenti di Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone. "Sono andato a piedi sulla vetta del Cimone – ha detto il governatore – dove ho ammirato il bellissimo panorama e ho pranzato nel ristorante Passo del Lupo prima di un pomeriggio di escursioni in bicicletta assistita da Sestola via Pian del Falco. Ci sono davvero molte cose da fare in Appennino anche d’estate e sarà una priorità della Regione dare fondi alle attività e ai Comuni perché possano sempre di più incrementare iniziative ed eventi".

Vacanza sì, ma anche incontri istituzionali con i sindaci e gli assessori, come quelli di Sestola con anche la visita alla piscina. "Ho notato – ha detto de Pascale – grande fermento un po’ ovunque. Ho visto, per esempio, che rispetto allo scorso anno sono cambiate in meglio diverse cose, sono stati fatti investimenti e questo ci rende molto felici e determinati a continuare a sostenere questo meraviglioso territorio che offre, anche in estate, moltissime opportunità per le famiglie ma anche per i giovani".

"Per tutti gli operatori del Cimone e per il territorio – ha detto con orgoglio Luciano Mangani, presidente del Consorzio del Cimone – è stato un onore avere il presidente così ha potuto verificare le possibilità che ha il nostro Appennino visto le numerose iniziative che ha potuto fare in questi tre giorni già tutte programmate mi ha fatto molto piacere che tutta la famiglia abbia indossato la maglietta del consorzio".

Barbara Manicardi