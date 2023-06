Il prete minacciato "L’autore dei post contro don Mattia è un ex guardiacoste"

Hanno esaminato 16mila tweet. "E’ un ex guardiacoste con contatti pregressi in Parlamento Ue". Avrebbe adesso un’identità ‘Rgowans’ il profilo Twitter da cui sono partite le minacce a don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Savings Humans, sulle quali indaga la Procura di Modena. A scoprire chi ci sarebbe dietro l’account sono stati gli attivisti di JLProject, progetto di Mediterranea che si pone l’obiettivo di "contrastare legalmente il sistema illegale di catture in mare e deportazioni nei lager libici".

Cinquanta volontari che dedicano il proprio tempo libero alle indagini forensi per aiutare persone vittime di reati come i respingimenti collettivi illegali e che oggi renderanno pubblico quel nome che Mediterranea ha già comunicato alle autorità competenti. "Rgowans è una sola persona. Ex guardiacoste, poliglotta, con contatti pregressi nel Parlamento Europeo, ha oggi inquietanti connessioni con il sistema europeo di controllo delle frontiere (Frontex) e una rete di stretti contatti con miliziani e guardiacoste libici addestrati in Italia", dicono da JLProject.

Per scoprire chi si nasconderebbe dietro quel profilo gli attivisti hanno passato al setaccio oltre 16mila tweet pubblicati da Rgowans, ogni riga dei suoi numerosi blog e tanto altro materiale di pubblico dominio. Sarebbero riusciti così a scoprire tre errori compiuti dal gestore dell’account, di cui "uno madornale (e anche un po’ buffo)", grazie ai quali sarebbero risaliti alla sua identità e alla sua "rete di contatti con miliziani e cosiddetti guardiacoste libici, tra cui compaiono anche quelli addestrati in Italia".

Circa un mese fa il giudice per le indagini preliminari Antonella Pini Bentivoglio aveva ’sconfessato’ la procura di Modena che aveva deciso di archiviare le minacce subite da don Mattia Ferrari diffuse sui social da parte di un account Twitter riconosciuto come collegato alla mafia libica. Don Mattia, aiuto parroco a Nonantola e cappellano della Ong Mediterranea Saving Humans, che presta soccorso ai migranti in mare, si era schierato a difesa del giornalista di Avvenire Nello Scavo e per questo era stato, come altri, minacciato. A sorpresa il pm non aveva trovato rilevanza penale in queste minacce e aveva deciso di archiviare il fascicolo. La decisione aveva suscitato polemiche anche per le motivazioni addotte dal pm secondo il quale se un sacerdote interviene su questi temi, in sostanza deve aspettarsi questo tipo di risposte. Nello specifico, la divulgazione "di frasi e giudizi certamente polemici nel contesto assolutamente non cartesiano dell’arena dei social scendendo nella quale ci si espone a quelle asperità – aveva scritto nell’atto depositato in tribunale lo scorso dicembre – costituisce, secondo il costume di quel mondo e delle sue abituali modalità comunicative, lo strumento espressivo largamente adottato".

Il gip tuttavia non accetta che il sacerdote resti senza tutele, rigetta la decisione di archiviare – sulla quale recentemente anche il ministro della Giustizia Nordio si era espresso rispondendo a un’interrogazione in aula e confermando di fatto la linea del pm – e pone il tema di come difendere i cittadini da attacchi ancorché virtuali.