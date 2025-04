’Il Prigioniero’, debutto romano per il baritono Olivieri

L’abisso della sofferenza, la luce della speranza, l’anelito alla libertà: sono questi i cardini de ’Il Prigioniero’, l’opera che Luigi Dallapiccola compose proprio negli anni della seconda guerra mondiale, che andrà in scena da domani sera al teatro dell’Opera di Roma, in un nuovo allestimento con la regia dello spagnolo Calixto Bieito e la direzione musicale del maestro Michele Mariotti. Protagonista assoluto di questo gioiello musicale del ‘900, di profonda attualità anche nei giorni della Liberazione, è il baritono Mattia Olivieri, da Maranello. Il debutto, domani sera alle 20, verrà diffuso in diretta su Rai Radio3: l’opera sarà anche ripresa da Rai Cultura per essere poi trasmessa fra qualche giorno su Rai5.

’Il Prigioniero’, atto unico, viene presentato in un particolare dittico con ’Suor Angelica’ di Giacomo Puccini: "Ciò che lega questi due capolavori è la condizione di claustrofobica prigionia che attanaglia e annienta i protagonisti, cui si unisce la loro speranza delusa", spiega il maestro Mariotti. In Suor Angelica – fa notare il direttore – "è commovente vedere come Puccini, con delicate tinte color pastello, descriva un universo femminile composto da donne di differenti caratteri e temperamenti. Diversa è l’atmosfera del ‘Prigioniero’, la cui indicazione iniziale del compositore, ‘stridente’, introduce subito in un clima di orrore, delirio e crudeltà. Può una madre sopravvivere al proprio figlio torturato? Può un essere umano avere ancora la forza di sperare nella libertà? Può un’amicizia rivelarsi talmente crudele dopo averti fatto sognare la fine dei tormenti? Queste sono le situazioni descritte dalla musica di Dallapiccola, che alterna momenti di lancinante violenza ad altri più onirici".

Ispirata a un racconto di Philippe-Auguste Villiers de l’Isle Adam e a un romanzo di Charles de Coster, la composizione dell’opera "Il Prigioniero" venne iniziata da Luigi Dallapiccola nel 1944: andò in scena per la prima volta al teatro Comunale di Firenze nel maggio 1950 dopo un’esecuzione radiofonica all’auditorium Rai di Torino. All’Opera di Roma manca dal 1964. Mattia Olivieri torna al teatro romano dove aveva cantato nella stagione 2016 - 2017 nel "Così fan tutte" di Mozart con la regia di Graham Vick. Sarà affiancato da Ángeles Blancas nella parte della Madre e da John Daszak (Il Carceriere - Il Grande Inquisitore) oltre che da Arturo Espinosa e Nicola Straniero.

Stefano Marchetti