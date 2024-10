Il primario Tondi operato al Maggiore: "Intervento riuscito, ma serve tempo"

E’ stato sottoposto ad un delicato intervenuto chirurgico all’ospedale Maggiore di Bologna il primario di Cardiologia di Baggiovara, Stefano Tondi, rimasto gravemente ferito domenica mattina dopo una rovinosa caduta a terra a Levizzano (Castelvetro) nei pressi dell’oratorio di San Michele. L’intervento sarebbe andato bene e la speranza è che il primario possa presto riprendersi. Ieri Claudio Vagnini, direttore generale dell’AOU di Modena, ha ribadito come tutti i colleghi lo attendano al lavoro a braccia aperte. "Stefano sta un pochino meglio; una volta uscito dalla sala operatoria, i medici hanno detto che il danno non sembra essere permanente. Incrocio le dita e spero che sia effettivamente così e che le cose possano tornare come prima, perché di Stefano abbiamo davvero bisogno". Il primario domenica, mentre era intento a passeggiare è inciampato in prossimità di un muretto, cadendo a terra da un’altezza di un metro e mezzo. Sul posto – via Tiberia – alle 12 circa sono arrivati, oltre al 118, anche i carabinieri. Nell’impatto, Tondi ha riportato una lesione alla colonna vertebrale e per questo, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Bologna, è stato sottoposto ad un intervento delicatissimo – fortunatamente riuscito – all’unità spinale.

Ora ci vorrà tempo per capire se vi saranno o meno conseguenze. Come noto 8 anni fa Tondi fu aggredito da un uomo che gli tirò in faccia dell’acido.