Il primo bollettino meteo trasmesso nel 1937

Il Centro Aeronautica Militare di Montagna C.A.M.M. di monte Cimone ha trasmesso il suo primo bollettino meteo il 1° settembre 1937 dalla vetta del monte più alto dell’Appennino settentrionale. Con i suoi 2.165 metri, il Cimone ha una cima isolata e aperta su tutti gli angoli. Dalla vetta si gode, infatti, di un panorama eccezionale a 360°, si può osservare quasi metà del territorio nazionale, comprese le Alpi, il Tirreno, la Corsica, l’Adriatico e il monte Terminillo a sud. Grazie alla sua posizione, il Cimone è un punto di riferimento per le telecomunicazioni e per l’assistenza alla navigazione aerea ed è una vedetta per la meteorologia e lo studio ambientale. Oltre al Centro in vetta, è presente la base dell’Aeronautica in centro a Sestola, operativa dal 1953. Per quanto riguarda le misurazioni storiche di gas presenti in atmosfera, l’ozono viene rilevato dal C.A.M.M. dal 1975, l’anidride carbonica dal 1979 e il metano dal 2015. Per quanto riguarda le misure record raccolte in questi decenni al Cimone, la raffica di vento massima mai misurata è di 216 km/h, la temperatura minima, registrata nel 1981, è di -22.2°C, invece nell’estate del 1947 è stata rilevata la temperatura massima di 24°C. La temperatura minima percepita è -42°C. Inizialmente i militari, che lavoravano giorno e notte anche in condizioni meteorologiche estreme, raggiungevano la vetta a piedi aiutati dai portatori che si caricavano sulle spalle ceste da 30-50 chili.

Poi negli anni‘50 vennero inaugurati il tunnel all’interno della montagna, la funivia e la strada che porta dal lago della Ninfa a Pian Cavallaro. Fino al 2019 la stazione in vetta era sorvegliata h24 dal personale dell’Aeronautica. I turnisti lavoravano sul Cimone almeno una settimana. C’erano 4 persone: due addetti meteo, un marconista e un elettricista. Oggi non sono più effettuati turni notturni a 2.165 metri di quota, ma di notte la base in vetta viene controllata da remoto dalla sede di Sestola.