"Il primo calendario da tavolo che parla della nostra città e valorizza il territorio"

Modena arriva sulla scrivania. Nasce il Modenario, il primo calendario da tavolo con frasario quotidiano che parla della nostra città, con la voce narrante di Sandrone e Lodovico Arginelli. Un’innovazione della tradizione: senza fogli da strappare, quindi più sostenibile, funziona con la realtà aumentata che viene attivata a partire da un porta cellulare di legno, personalizzato dal designer internazionale Ale Giorgini. Saranno 365 giorni dedicati a Modena tra detti popolari, filastrocche, ‘zirudele’ e barzellette ma anche fra luoghi storici ed eventi, senza scordare il cuore pulsante del centro storico: negozi e attività commerciali. Ma anche un modo per avvicinare al dialetto modenese, con frasi e modi di dire di un mondo che non c’è più, chi non lo parla correttamente o chi non lo conosce affatto, in un modo moderno e intuitivo. Proprio per non perdere nel tempo un pilastro fondamentale della cultura modenese, rendendolo più accattivante e diffondendolo in modo originale. "Con l’aiuto di un’app e di una semplice base di legno porta cellulare - spiega Federico Lodesani, uno dei creativi del progetto - ci colleghiamo con la nostra storia e contemporaneamente con il nostro presente". Vere protagoniste di questo calendario, infatti, sono le parole: almeno 250 frasi in modenese, frutto dell’attenta ricerca stilistica di Lodovico Arginelli, scrittore e poeta dialettale, e di Sauro Torricelli, il nostro Sandrone. Gli aforismi, se selezionati, saranno anche recitati dalle loro voci e queste tracce audio, fruibili nell’app insieme a immagini, video, note testuali e link, saranno la cifra innovativa del Modenario. "A braz averti e con la bacca sorideint - commenta Sauro Torricelli - abbiamo accettato di partecipare. Il dialetto l’è l’noster pane quotidiano".

"Modenamoremio - aggiunge la presidentessa Maria Carafoli - ha compreso subito il potenziale di questo progetto. Per questo ci siamo resi disponibili a diffondere l’iniziativa, che riesce a fondere cultura, tradizione e tecnologia e a mantenere viva l’attenzione sul nostro territorio". "Progetti di valorizzazione del territorio come questo - prosegue l’assessore Andrea Bortolamasi - rafforzano le radici della nostra cultura, dandole una veste innovativa: un’opportunità per la nostra città che sosteniamo". Il piano editoriale dei contenuti è gestito da MakeitWonder, gruppo di creativi inventori del progetto. Realizzato grazie alla collaborazione con Modenamoremio e Società del Sandrone, con il patrocinio del Comune di Modena, il calendario si potrà comprare in tutti i negozi della città aderenti all’iniziativa a partire dalla prima settimana di novembre.

Sofia Silingardi