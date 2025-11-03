Il primo centro di Guidone manda il Medolla Sf in vetta

SOLIERESE0MEDOLLA S.F.1

SOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue (73’ Tagliavini), Laino, Marani (60’ Boschetti), Vignocchi (67’ Mecorrapaj), Bozzani, Vaccari (79’ Berni), D’Ambrosio (60’ Dapoto), Feninno, Pagano. A disp. Prejmerean, Bartolomeo, Gianelli. All.Greco

MEDOLLA S.F.: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (75’ Bagni), Vanga, Trajkovic (86’ Zanoli), Abusoglu, Guidone, Franco (46’ Tecku), Haddaji (46’ Malavasi). A disp. Maccarinelli, Leozappa, Bernabiti, Camara, Stabellini. All. Semeraro

Arbitro: Nadini di Modena

Reti: 65’ Guidone

Note: ammoniti Ligabue, Pagano, Abusoglu e Laino

Dopo l’aggancio in vetta di mercoledì, il Medolla mette anche la freccia sulla Sanmichelese volando a +2 (ma con una gara in più) dopo il colpo grosso di Soliera firmato dalla prima rete di Guidone e dalle grandi parate del super ex Neri. La prima frazione, sotto una pioggia incessante, racconta poco e succede qualcosa solo nel finale di tempo. Al 42’ D’Ambrosio mette dentro dopo una bella azione corale dei gialloblù, ma la rete viene annullata per offside. Prima del riposo invece un tiro al volo di Abusoglu trova la grande risposta di Tosi. Il Medolla San Felice del secondo tempo ha subito due novità, Tecku per Franco e Malavasi per Haddaji e la manovra della squadra di Semeraro sembra più fluida. Il gol arriva così dopo 20’: da azione di corner la palla rimane in area e dopo una serie di rimpalli arriva la zampata vincente di Guidone, prima rete stagionale per l’ex Ravenna e Cittadella, che con il Terre in Eccellenza era rimasto fin qui a secco. La Solierese spinge a caccia del pari, Greco si gioca anche le carte dalla panchina di Boschetti, Berni e Dapoto, ma il grande protagonista è Neri – per 18 stagioni fra i pali gialloblù – che è strepitoso col riflesso su un tiro di Laino deviato. Nel finale, con la Solierese tutta a trazione offensiva, Guidone ha avuto due occasioni da fuori area per il bis ma Tosi e la mira imprecisa non hanno modificato l’1-0.