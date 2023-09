Il primo ottobre sarà domenica ecologica

Questa è ’Domenicambiente’, senza limitazioni alla circolazione dei veicoli ma la prossima, il 1 ottobre, sarà già domenica ecologica. Con ottobre, infatti, prende il via la manovra per la qualità dell’aria della Regione Emilia-Romagna che prevede il blocco dei veicoli più inquinanti, dal lunedì al venerdì, ma anche alla domenica, appunto, con le “domeniche ecologiche”.

Così dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina all’interno delle tangenziali, sarà previsto lo stop dei veicoli a benzina fino agli Euro 2, Diesel fino a Euro 4, quelli a gplbenzina e metanobenzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Le limitazioni si applicheranno nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade, all’interno dell’anello delle tangenziali, che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere.

Intanto domani torna per la terza edizione ’VisitModena a 6 zampe’, la camminata libera in coppia, cane e padrone, alla scoperta del sito Unesco e dei monumenti di Modena. L’appuntamento rientra nell’ambito di DomenicAmbiente, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile che propone un programma di eventi adatti a grandi e piccini. Scopo della camminata è abbinare la conoscenza dei monumenti del centro storico (con relativi aneddoti e curiosità) alla compagnia dei propri cani, che verranno identificati lungo il percorso da una bandana gialla. Lo scorso aprile furono 65 i cani che parteciparono all’iniziativa, e per molti di loro, anche provenienti da fuori città, c’era più di un padrone ad accompagnarli alla scoperta di Modena. Il ritrovo è fissato alle 10, in piazza Roma allo stand dell’Ufficio diritti animali: da qui, i partecipanti si sposteranno verso i Giardini ducali, piazza Mazzini (con un approfondimento storico sul ghetto ebraico) per poi dirigersi verso il sito Unesco di piazza Grande con il Duomo e la Ghirlandina e tornare, infine, al punto di partenza.