Il primo romanzo di Francesconi: "Tutti abbiamo un lato oscuro"

Serafino Malinverni torna sempre a casa tardi. Fa il giornalista e per lui è normale uscire dalla redazione dopo le nove di sera. Passa al caffè di viale Mazzini per una specie di aperitivo, poi sale al suo appartamento dove non c’è nessuno ad attenderlo: un anno fa Serafino si è separato dalla moglie e, quando i figli non restano la notte da lui, la casa rimane buia, silenziosa, disabitata. Beh, forse non proprio del tutto... Una sera, aprendo la porta, il giornalista trova nel suo appartamento un uomo sconosciuto: non sa chi sia, non ha idea di come si chiami e come sia riuscito a entrare là, eppure quel tipo sembra essere perfettamente a suo agio nella sua casa. E nel palazzo – a quanto pare – tutti lo hanno visto già da tempo e magari hanno avuto a che fare con lui. Com’è possibile che Serafino non si sia accorto che da tempo abita un’altra persona in casa sua? È proprio "L’intruso" il mistero attorno a cui ruota il romanzo di Daniele Francesconi: pubblicato da Incontri Editrice, è il debutto narrativo del direttore del Festival Filosofia che ci consegna un giallo esistenziale, con una trama che dietro l’apparenza assurda rivelerà un esito molto reale e ‘concreto’. L’autore presenterà "L’intruso" mercoledì alla sala del Leccio, presso il Complesso San Paolo (via Selmi 57), dialogando con lo scrittore Fabiano Massimi.

Come è nata l’idea di scrivere un romanzo?

"In realtà il testo risale già a qualche anno fa. È rimasto in un cassetto, finché ho accolto la proposta di pubblicarlo. Io sono da sempre un appassionato lettore, non uno scrittore. Tuttavia mi piaceva raccontare una storia costellata anche di vicende grottesche e di un pizzico di morbosità che a volte si ritrova nel racconto dei crimini da parte dei media".

All’inizio la storia appare surreale, anche se è destinata a regalare sorprese. Fino a che punto questo romanzo può essere ‘filosofico’?

"Di certo non è un romanzo a tesi, non l’ho scritto con l’intenzione di dimostrare alcuna teoria o convinzione. Il lato più filosofico di questa storia sta forse nella dimensione a tratti metafisica e simbolica".

Già: chi è l’intruso? Può essere un ‘alter ego’, un altro da noi?

"L’idea dell’intruso ha a che fare con il ‘doppio’, il punto cieco in cui ognuno di noi cela qualcosa di sé, del suo mondo più segreto. Ed è anche ciò che abbiamo davanti agli occhi e talvolta non vediamo. Mi ha divertito comunque partire da una situazione quasi irreale o paradossale, come in ‘Cecità’ di José Saramago viene descritto un paese in cui tutti, all’improvviso, perdono la vista: un fenomeno che ha dell’impossibile, ma che il lettore è chiamato a credere, per poi immergersi nella realtà".

Nel suo romanzo la realtà è anche quella di una città di provincia, di cui non sappiamo il nome. Forse Modena?

"Sì e no. In realtà mi piaceva esplorare il piccolo mondo di una cittadina che può assomigliare a tante altre".

Una piccola città piuttosto bastarda, per come la racconta. E dove le vicende di eros sembrano contare più di quelle politiche o di affari...

"Certe debolezze sono profondamente umane, e nel romanzo si colorano di grottesco. Del resto, ogni cittadina custodisce i suoi segreti inconfessabili, che a volte sono segreti di Pulcinella. Talvolta qualcuno dall’esterno prova a condannarli, ma sono inestirpabili".

E quanto c’è di autobiografico in questo romanzo?

"Qualche elemento c’è, sì, e non riguarda necessariamente gli eventi che narro. Di certo c’è un mio sguardo sulle cose di un mondo in cui sono stato immerso. Ma credo che ogni lettore possa riconoscersi in qualche tratto del libro: a tutti, di certo, può essere capitato di scoprire per caso un ‘doppio’, una situazione assurda, o magari una delusione o un tradimento, sia nel lavoro che nelle amicizie. Ognuno di noi può avere trovato un intruso nella propria vita".