Il principe dei social e la regina del catering

Oltre 800mila fan che seguono i suoi consigli su moda, arte, bellezza e buon gusto. Il ‘principe’ dei social, il carpigiano Leonardo Glauco Maini Barbieri, 22 anni, è il personaggio del mese protagonista di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà martedì con Il Resto del Carlino. Personal shopper e stylist, si racconta, dalla sua giornata tipo al suo modo di concepire l’eleganza. Ancora moda con ‘Carpi Fashion System’, progetto condiviso di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso dal 2012 da Cna, Lapam-Confartigianato, Confindustria Emilia. Una scommessa lanciata dai promotori per rilanciare e orientare un rilevante settore. Cultura e bellezza sono al centro della mostra di Palazzo Pio, ‘Animali fantastici’, un percorso storico alla scoperta delle pitture del XV secolo emerse durante i restauri e ispirate al mondo animale, reale o fantastico. Parte da un sogno l’avventura di Mila Sacchi, titolare di ‘Sartoria dei Sapori’ e regina del catering scenografico ossia un catering personalizzato per ogni singolo cliente, dove all’alta qualità del cibo si associa l’ambientazione desiderata. Un hobby, il ritorno alla campagna, diventato lavoro è quello dei coniugi Bertesi che a Migliarina hanno avviato ‘La Fumana’, azienda agricola specializzata nell’allevamento delle chiocciole, comunemente chiamate lumache. E un tempo slow è anche quello che caratterizza in quartiere di via Colombo, il primo in cui è stata avviata la sperimentazione dei 30 kmh, per un quartiere più a misura d’uomo. L’associazionismo vede protagonista l’Aido: il gruppo di Carpi, nato nel 1976, è tra i più numerosi della provincia, con oltre 3400 iscritti. Passione pura è anche quella di Alan Zanini, anima del ‘Team Skateboard Carpi’, l’associazione sportiva presieduta dal padre Mauro che dal 2002 ha sede nello skatepark di via Sigonio 25.

Maria Silvia Cabri