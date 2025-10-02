Il profumo del mosto, è festa a Spilamberto

Sabato e domenica prossimi torna a Spilamberto "Mast Còt - Il profumo del mosto", la manifestazione dedicata alla cottura del mosto per fare l’aceto balsamico tradizionale di Modena. L’evento, organizzato dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena col patrocinio del Comune, offrirà al pubblico la possibilità di assistere dal vivo a questo antico rito casalingo in piazzale Rangoni, dove il profumo dolce e avvolgente del mosto in cottura riempirà l’aria circostante. Sabato 4 ottobre, dalle prime ore del mattino ci sarà l’inizio della bollitura del mosto. Ogni angolo di Spilamberto offrirà qualcosa di speciale: visite guidate al museo dell’aceto balsamico tradizionale, dimostrazioni dei bottai in piazza Roma, mercato del gusto in via Sant’Adriano, aperture straordinarie del torrione medievale e del museo Antiquarium. Per i più piccoli "Il balsAMICO dei bambini" nella corte d’onore di rocca Rangoni e narrazione fiabesca dedicata a Gianni Rodari nel cortile della biblioteca. Domenica 5 la giornata si aprirà con "Yoga d’autunno" nel parco di rocca Rangoni, proseguirà con la sfilata dei trattori alle 11 e l’esibizione, nel pomeriggio, del corpo bandistico G. Verdi e delle Fruste Infuocate. Sempre domenica pomeriggio anche la suggestiva sfilata delle biciclette storiche e l’incontro letterario con Loriano e Sabina Macchiavelli nell’ex chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Alessandra Anderlini, assessora a Cultura e Biblioteca, Turismo, Centro storico, Promozione territoriale ed Eventi, commenta: "L’autunno è una stagione che si presta al ricordo e alla nostalgia. Una delle caratteristiche più affascinanti di ‘Mast Còt - Il profumo del mosto’ è proprio l’atmosfera d’altri tempi che riesce a creare, catturando, tramite la procedura della cottura del mosto, la ciclicità delle stagioni e recuperando il tempo lento della vita agricola. Sull’onda di questa suggestione, per un fine settimana il centro storico si trasformerà in una macchina del tempo grazie alle numerose iniziative che celebrano la storia e le tradizioni del territorio". Diversi anche gli eventi speciali, dal dj set di domani sera in piazza Sassatelli alla mostra di biciclette al "Famigli" a cura del Gruppo Bici Storiche di Gorghetto di Bomporto, che porterà in mostra nel fine settimana anche la bicicletta più grande del mondo.

