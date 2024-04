Il ’progetto aree verdi’: "Vogliamo riportare le famiglie nei parchi. Vanno riqualificati"

"Stiamo lavorando su un grande progetto per riportare le famiglie, i bambini, gli anziani negli spazi pubblici rinominato ‘progetto parchi’, con un’attenzione particolare per il Novi Sad e il parco XXII aprile, che presenteremo nelle prossime settimane alla cittadinanza". Uno dei cardini del programma del candidato del centrodestra Luca Negrini è il recupero delle aree verdi.

Negrini, cos’hanno che non vanno?

"Anzitutto quello che non va e che ci sono intere famiglie che non portano i figli negli spazi pubblici perché hanno paura. Io stesso portando mia figlia mi sono reso conto delle condizioni pietose in cui diverse aree verdi versano. Anche molti amici proprietari di cani lamentano degrado diffuso e la mancanza di spazi per gli animali per esempio".

In che modo si può intervenire?

"Non dobbiamo dimenticare che lo stato di salute dei parchi è uno dei principali indicatori della qualità della vita urbana. Molti cittadini non dispongono di cortili nella loro abitazione, pensiamo per esempio a chi abita in appartamento, e i parchi diventano spesso gli unici luoghi di ricreazione e di sollievo per molte famiglie con bambini e anziani. Il nostro intento è prevedere progetti che possano restituire alla città questi spazi, tutto l’anno, non solo tre mesi".

Le considera terre di nessuno?

"Nessuno si sente sicuro ad andare al parco: le famiglie e gli anziani meno di tutti, ma anche chi fa attività sportiva non si sente a proprio agio: per le condizioni in cui sono tenuti e per la presenza di criminalità e degrado".

Come si interviene?

"Intanto curando la manutenzione in maniera programmata troppo spesso garantita dai comitati dei cittadini, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno in maniera disinteressata per il bene della".

Può fare degli esempi di cattiva manutenzione?

"Come mai al parco Amendola il laghetto si sta vistosamente prosciugando e nessuno dice o fa niente? Ci siamo accorti che al parco Ferrari i bambini sono a contatto una comunità di una cinquantina di nutrie, animali che possono essere pericolosi perché portano malattie. Possiamo trovare delle soluzioni per risolvere questi problemi?".

I soldi spesso non bastano, i fondi ai Comuni da Roma sono sempre meno.

"Secondo i nostri calcoli i margini per trovare risorse per la manutenzione ci sono, occorre la volontà politica di farlo".

Non c’è secondo lei?

"Si è spesso preferito spenderli maniera differente ma bisogna comprendere l’importanza della manutenzione. Poi gli accorgimenti per migliorare la situazione a volte sono minimi: è possibile per esempio al parco Ferrari che lo scivolo dei bambini finisca a ridosso di dove comincia il laghetto e né uno né l’altro sono recintati? O che molte delle aree gioco hanno la pavimentazione anti urto visibilmente usurata?".

Come si restituisce un parco alla città?

"Intanto illuminandolo. La città è spesso spenta nelle ore serali, una buona illuminazione è un ottimo deterrente contro le cattive frequentazioni. In seconda battuta i parchi vanno arricchiti di arredi, eventi e servizi, altrimenti diventano il regno dello spaccio e del degrado".

Faccia degli esempi.

"Nel parco sui viali vogliamo ripristinare la giostrina dei cavallini, a cui gli abitanti del centro erano affezionati. Al novi sad pensiamo ad una pista delle macchinine, come quella che sono presenti in alcuni parchi a Milano. Vanno aumentate le altalene per i bimbi con meno di tre anni e implementate quelle per i ragazzi disabili. Ricavate zone d’ombra per gli anziani e più aree di sgambamento cani. Così come occorre attivare sinergie con le imprese spesso gestite da giovani ragazze mosse dalla passione che si occupano di organizzazione di feste e servizi di baby sitting come già esistono in altre realtà italiane".

In cosa consistono?

"La famiglia va al parco e mentre fa due passi o prende un aperitivo si rilassa perché nel frattempo c’è una baby sitter che fa divertire i figli: sarebbe un incentivo formidabile a frequentarli. La pulizia comunque è il primo passo, un luogo bello e tenuto i ordine è un’ottima arma contro la microcriminalità. Ecco perché vogliamo cominciare costruendo un progetto proprio per uno dei parchi simbolo del degrado a Modena, il Novi Sad".

Effettivamente i parchi di medio-piccole dimensioni sono quelli più problematici perché nessuno se ne prende cura e i cittadini non li frequentano. La mancanza di punti ristoro è uno dei motivi per cui queste aree restano deserte. E però nello stesso tempo nessuno ha interesse a investire nella somministrazione di alimenti e bevande in aree poco remunerative.

"Il problema è che i parametri per il conferimento degli appalti spesso sono molto stringenti. Non dappertutto occorre il classico chiosco, a volte è sufficiente un carretto dei gelati o delle bevande, magari in convenzione con i baristi: in questo modo si rende vivo uno spazio".

Questo non risolverebbe però il problema sicurezza.

"Su quel fronte l’intenzione è rimodulare l’attività degli agenti della polizia locale. Disponiamo di più di 200 operatori, riteniamo che il presidio dei parchi debba essere una priorità non più sacrificabile".