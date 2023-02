Il progetto del Corni alla conquista del Polo

di Paolo Tomassone

Come sta cambiando la terra? Che futuro ci sarà per l’uomo? Come reagisce l’organismo all’aumento delle temperature o alla contaminazione con alcuni batteri? Sono domande a cui noi ‘comuni mortali’ non possiamo dare una risposta. Non è così per gli scienziati che vivono per lunghi periodi sulle basi spaziali e compiono decine e decine di test al freddo, gelo, umido, di notte o di giorno. Come avviene da quasi quarant’anni nelle stazioni di ricerca al centro dell’Antartide a 330 metri sul livello del mare.

Proprio qui, a oltre 15mila chilometri di distanza, pulsa il cuore di Modena, grazie a una centralina elettronica digitale per il monitoraggio dei parametri ambientali sviluppata nel dipartimento di Elettronica dell’Istituto tecnico Fermo Corni, dall’ingegner Giuliano Vicenzi.

La centralina – che fornisce i dati delle principali grandezze fisiche – è stata donata alla spedizione italiana al Polo Sud del Programma nazionale ricerche in Antartide (Pnra) organizzata dall’Enea, spedizione che proprio nei giorni scorsi nel Mare di Ross ha battuto il record storico di navigazione alla maggior latitudine Sud di sempre.

L’Antartide e il Corni hanno un fortissimo legame: infatti la base italiana specializzata nella ricerca di biologia marina è intitolata a un ex studente, Mario Zucchelli, che l’ha costruita e diretta; inoltre alcuni tecnici che stanno lavorando alla spedizione provengono proprio dall’istituto tecnico modenese.

"La costruzione della base italiana è cominciata nel 1985 ed è stato impiegato impiegato un paio d’anni: il primo anno a fare da campo base era una nave e da lì ci si spostava sulla terraferma, prima con una tenda, poi con un container – ha spiegato il capo della spedizione Riccardo Scipinotti, durante un collegamento streaming con gli studenti del Corni –. Ci sono voluti circa due anni perché diventasse operativa, inoltre è in continua evoluzione sia per soddisfare le esigenze inedite della ricerca sia per un futuro più ‘green’ perché cerchiamo di renderla sempre più ecosostenibile".

La missione, che proseguirà almeno fino a fine estate, è stata finanziata grazie a un investimento del governo di 23 milioni di euro, come ha ricordato Scipinotti: "le disponibilità finanziarie purtroppo vanno diminuendo a fronte di richieste per la ricerca in aumento, tuttavia il sistema Italia, per ora riesce a rispondere alle richieste principali".

Ma come si vive nella base Mario Zucchelli? E come si lavora nella stazione Concordia che si occupa della ricerca nella stratosfera? Sono alcune delle curiosità sulle quale gli studenti e gli scienziati si sono soffermati durante il collegamento. Scipinotti e il suo team hanno raccontato anche degli imprevisti e delle disavventure come quella relativa al recupero di due boe con strumentazione per centinaia di migliaia di euro per la raccolta dati, che erano andate perse: il recupero è riuscito quasi integralmente ed è stato particolarmente complesso.

"L’Antartide è una terra meravigliosa e incontaminata che non è di nessuno e dove tutti i Paesi presenti con una loro base si impegnano a rispettarne l’ambiente" hanno raccontato gli scienziati.