Il progetto di Porta Aperta: "Siamo in cerca di un aiuto per riqualificare la mensa"

L’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena, da anni attiva nell’opera di accoglienza di persone in stato di indigenza, ha deciso di lanciare la campagna di raccolta fondi ’Porta Aperta.

Una mensa che accoglie’ rivolgendosi principalmente alle aziende e a tutte le realtà imprenditoriali del territorio, per riqualificare un luogo indispensabile in città per contrastare la povertà e non lasciare indietro nessuno.

La mensa di Porta Aperta, infatti, da oltre 45 anni, è aperta tutto l’anno e offre gratuitamente colazione, pranzo e cena per un totale di 200 pasti al giorno offerti alle persone indigenti.

Oggi, la mensa di Porta Aperta, così vissuta e frequentata, ha bisogno di cure e attenzioni nella struttura e negli arredi, e di essere messa a nuovo tramite vari interventi, per diventare sempre più un luogo che accoglie dove, chi vive in strada, può trovare sostegno quotidiano.

È per questo che è nato ’Una mensa che accoglie’, un progetto per rendere la mensa più bella e funzionale.

Le scelte progettuali di riqualificazione, condivise e maturate dal confronto con lo Studio Archilinea, prevedono interventi su più aree: dalla sostituzione degli arredi al tinteggio pareti, passando per la sostituzione di infissi e porte fino alla realizzazione di una nuova pavimentazione esterna, un nuovo impianto luci e di riscaldamento, le attività a cui è possibile contribuire sono varie e di entità economica diversa.

Per realizzare ’Una mensa che accoglie’ è infatti possibile fare una donazione libera, contribuire con donazioni di materiali e manodopera, realizzare un singolo intervento oppure ’adottare’ uno spazio. E per le aziende sensibili alla Responsabilità sociale d’impresa che desiderano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, è possibile creare con Porta Aperta una partnership sulla realizzazione del progetto.

Per informazioni e per sostenere il progetto: donazione@portaapertamodena.it; online con carta di credito, direttamente con il box donazione alla pagina www.portaapertamodena.it/una-mensa-che-accoglie; bonifico bancario presso EMILBANCA IBAN: IT 66 M 07072 12901 000000038954 intestato a Associazione di Volontariato Porta Aperta causale ’Una mensa che accoglie’; con bollettino postale Conto corrente postale: 000018048413 intestato a Associazione di Volontariato Porta Aperta con causale ’Una mensa che accoglie’.