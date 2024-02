Il progetto per l’ex collegio gesuita: "Utilizziamolo per creare alloggi"

Per l’antico secentesco Collegio dei Gesuiti nel cuore del centro storico si propone un ritorno all’antico, di luogo di accoglienza per tornare, in versione moderna, ad offrire ospitalità a chi viene a Mirandola per studio e lavoro. La proposta è avanzata dal capogruppo della Lista civica +Mirandola, Giorgio Siena. Fortemente lesionato e abbandonato dopo il terremoto del 2012, il complesso di via Montanari e la vicina chiesa appartengono al Comune. Per il suo recupero è già pronto un finanziamento di 4 milioni di euro per una ricostruzione che ne destina gli spazi a uffici. Ma, al riguardo non è stato elaborato alcun progetto.

"La destinazione ipotizzata con la Regione è da cambiare, il Comune – attacca Siena – non ha bisogno di uffici. I 4 milioni possono essere una base di partenza, ma non sufficiente e quindi serve acquisire nuove disponibilità, anche rivolgendosi a investitori privati e del territorio". Oggi sono altre le priorità lamentate dal sindacato e anche da tanti che per lavoro o studio devono soggiornare nella Città dei Pico: la carenza di alloggi. "Mirandola – spiega Siena – ha un serio problema di accoglienza e di attrattività per chi giunge nella nostra città per la prima volta e deve restarvi, anche per un periodo lungo. Mi riferisco al personale sanitario dell’ospedale e socio-assistenziale dell’Asp, ai docenti che ogni anno dagli istituti scolastici ricevono una nomina annuale di insegnamento o la riconferma sugli anni precedenti. Ci sono gli studenti dei corsi dell’Its Academy, molti provenienti da provincie emiliane e non solo. Servono naturalmente risorse – conclude Siena – impensabili senza un progetto pubblico/privato e la volontà politica di affrontare il difficile iter della diversa destinazione d’uso e della ricostruzione, ma potrebbe essere uno degli impegni principali dei prossimi anni".

Alberto Greco