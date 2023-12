Il progetto Rossi-Braghieri. Sala del commiato e parco: il cimitero cambierà faccia

Non solo ‘città dei morti’ ma anche, e sempre più, dei vivi: con questo spirito l’amministrazione comunale ha riaperto il file Cimitero Rossi-Braghieri (San Cataldo), realizzato per poco più di un terzo del progetto omonimo datato 1971 e inaugurato nel 1984, incompiuto. Lo ha fatto dando all’architetto Gianni Braghieri – Rossi è morto nel ’97 – il compito di realizzare un progetto di fattibilità tecnica ed economica in grado di adeguare e attualizzare l’idea originale sulla base dei cambiamenti culturali e antropologici che hanno segnato questi quasi quarant’anni. Non solo la perdita di centralità dei cimiteri nella vita di famiglia – " quando ero piccolo al cimitero si andava con tutta la famiglia e noi bambini giocavamo a nascondino tra le lapidi", ricorda Braghieri –, ma anche la grande crescita del ricorso alla cremazione: "Oggi siamo a oltre il 60%", specifica l’assessora ai servizi demografici del Comune Ludovica Carla Ferrari. Il cimitero che verrà, come dicevamo, vuole aprire le sue porte alla città ancora più di come ha fatto finora – San Cataldo, lo ricordiamo, ospita diverse iniziative culturali e la ‘casa dei morti’ di Aldo Rossi, con le sue iconiche finestre nate dalla lettera di una signora che, negli anni ’70, si chiedeva come mai "in questa casa non ci fossero finestre", già ora è motivo di richiamo turistico –, ed è a questo intento che gira intorno il ‘rinnovato’ progetto Bradighieri. Tra le principali novità una nuova Sala del commiato da realizzare nell’edificio a tronco di cono (figlio del progetto originale, 26 metri di altezza per 14 di diametro alla base che, salendo, si riducono fino a 5): "Un ambiente simbolico e di forte spiritualità, illuminato dalla luce zenitale che ritroviamo in luoghi come le grandi chiese o il Pantheon", il commento di Braghieri. E ancora, un Museo della Memoria che potrà raccogliere il patrimonio storico dei grandi cimiteri europei e non, oltre a mostre temporanee, e una spina centrale – originariamente pensata come elemento cementizio per i loculi – che è stata rivista e verrà realizzata con cipressi e siepi che, come una freccia, indicheranno la strada per il tronco di cono offrendo allo stesso tempo un ulteriore polmone verde e parco urbano alla città. "Siamo pieni di esempi di cimiteri vivi, visitati continuamente da turisti e frequentati dai cittadini, come nel caso del Monumentale di Milano – ha continuato Ferrari –. Il lavoro fatto e che faremo ci consentirà di costruire questa opportunità anche per Modena".

Perché, come ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, "quest’opera straordinaria deve trovare il suo punto di caduta". Il progetto, per il quale è stato valutato un valore complessivo di 20 milioni di euro, verrà concluso in più stralci (ad oggi ne sono ipotizzati sei): il primo, da concludersi entro il 2026 con dal 2024 il via alla procedura di assegnazione per la realizzazione con la modalità del project financing, prevede un nuovo forno crematorio con tecnologie più moderne in termini di risparmio energetico, emissioni e servizi offerti alle famiglie. Altro obiettivo già segnato in calendario per il 2024, trovare le risorse necessarie per il secondo stralcio di interventi che include, tra le altre cose, la nuova Sala del commiato. Intanto, entro fine anno sarà assegnato a Braghieri l’incarico di realizzare i rilievi propedeutici all’intervento di completamento del cimitero mentre il 24 gennaio, alle 20.30 al teatro San Carlo, il progetto verrà presentato alla città con un incontro aperto a tutti. La strada è innegabilmente lunga. Del resto, ha ricordato l’architetto, "per completare la parte monumentale di San Cataldo, iniziata nel 1858 e che porta la firma di Cesare Costa, ci vollero 112 anni".