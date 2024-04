Il progetto ’Satellite’ presentato in anteprima. Così i nuovi talenti musicali spiccano il volo

Appuntamento in musica venerdì alle 21 a Carpi: all’interno della programmazione ufficiale del Circolo Arci Mattatoyo, un concerto lancerà in anteprima il ‘Progetto Satellite’ della Fondazione Scuola di Musica ‘Andreoli’ di Mirandola e di Sinergas spa. L’evento sarà un’anticipazione della prossima pubblicazione del volume 3 della compilation, che raccoglie le migliori proposte artistiche del progetto, ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming dal prossimo 16 maggio. "‘Satellite’ vuole essere un contenitore culturale in grado di valorizzare la creatività dei nuovi talenti musicali del nostro territorio, fornendo loro know-how e una struttura organizzativa che possa promuovere e dare visibilità alla loro creatività e quindi alla loro arte", afferma Giorgio Borgatti, ideatore e responsabile del progetto. "Si tratta di un’iniziativa di alta valenza culturale – prosegue Borgatti –, che incentiva la capacità di essere propositivi e di autopromuoversi e che stimola la cooperazione e l’agire in gruppo. I ragazzi hanno lavorato assieme creando featuring, realizzando un progetto di promozione e diffusione di grande valore. Stanno inoltre contribuendo alla gestione delle pagine social dedicate al progetto".