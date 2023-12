Il programma natalizio . Non solo il lunedì: il mercato del Novi Sad in versione ’festiva’

Il Consorzio del Mercato moltiplica gli appuntamenti per le feste natalizie. Uno sforzo straordinario per essere vicini ai tanti affezionati clienti del mercato e attrarre di nuovi, facendo leva sulla vastità e varietà dell’offerta e su prezzi adatti a tutti e a prova di inflazione. Questa la proposta del Consorzio del Mercato, che gestisce l’area mercatale del parco Novi Sad: quest’anno, ai tradizionali appuntamenti del lunedì, se ne aggiungono diversi altri, moltiplicando così le opportunità di fare spesa all’aria aperta, in uno spazio profondamente legato alla tradizione e vicinissimo al centro storico. In particolare, questo dicembre l’anello dell’ex ippodromo sarà animato da oltre duecento bancarelle nelle giornate di domenica 17, lunedì 18, domenica 24 e 31. Ultima data straordinaria legata alle festività sarà domenica 7 gennaio. "Anche quest’anno – sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio del Mercato – grazie all’ottima collaborazione con l’amministrazione comunale e all’impegno dei tanti colleghi ambulanti, siamo riusciti a offrire un servizio alla comunità che potrà contare sulle proposte di centinaia di imprenditori che rendono vitale il Mercato del Novi Sad. Abbiamo deciso di non lavorare il 25 dicembre e l’1 gennaio, ma abbiamo fatto in modo di recuperare e moltiplicare le date di apertura. Ci auguriamo che in tanti possano venirci a trovare e che le nostre proposte possano contribuire a creare un’atmosfera di serenità". Ampissima, come sempre, l’offerta: a prevalere, con circa la metà dei banchi, abbigliamento, calzature e accessori moda come sciarpe, borse, guanti. Molto ricche anche le proposte in chiave natalizia per la casa e l’immancabile calendario dedicato all’anno che verra. Ma il mercato è anche tanto altro, come la scoperta di oggetti che ormai nei negozi tradizionali si faticano a trovare, o il piacere di aprire una piccola trattativa economica per fare l’affare della giornata. Un modo di fare acquisti in una galleria commerciale all’aria aperta che si sviluppa per oltre duemila metri. Vasta anche l’offerta di prodotti alimentari che vanno da frutta e verdura, a ottimi formaggi e insaccati locali fino i piatti pronti, solo da infornare e riscaldare. "C’è tanto da lavorare, ma siamo molto soddisfatti – commenta sulla situazione del mercato – Non lo dico per fare un piacere a nessuno, chi mi conosce lo sa, ma abbiamo un’amministrazione, con l’assessora Ferrari, che ci segue molto bene e così riusciamo a fare tante belle cose. Nel consorzio che gestisce l’area mercatale siamo 389 operatori, ma abbiamo 420 piazzole: nessun altro mercato in Italia ha questo numero fisso. Per quanto riguarda le polemiche sulla qualità del mercato, ci stiamo lavorando ma non possiamo incolpare il consorzio. Negli anni sono arrivate persone di tante altre nazionalità e a me vanno bene tutti, ci tengo a sottolinearlo. L’importante è che siano in regola".