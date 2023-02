"Il Pronto soccorso è ancora un cantiere"

Era il 1° settembre 2022 quando, alla presenza tra gli altri dei vertici Ausl e dell’assessore regionale alla sanità, è stato inaugurato l’ampliamento del pronto soccorso di Vignola. Tuttavia, dopo quel taglio del nastro, tanti lavori non sono stati finiti e quelli ultimati stanno creando problemi. A denunciare la situazione, "per sollecitare a finire l’intervento", è il personale sanitario. "Tutto è iniziato – spiegano – pochi mesi dopo lo scoppio dell’emergenza covid, quando furono finanziati importanti lavori (da 1.500.000 euro, ndr) di ampliamento del pronto soccorso. Malgrado l’inaugurazione, le cose più importanti sono ancora da fare. Ci sono le mattonelle del corridoio che si staccano e i materiali del 118 che sono stoccati nell’anti-bagno. I pazienti in trattamento nel locale ex-Obi (osservazione breve intensiva), ora adibito a sala per chi è in attesa della fine del trattamento, non sono sorvegliati a vista, come dovrebbe essere nel progetto definitivo. Quando poi il loro numero supera le 4 unità (il che avviene molto spesso), gli stessi sono posizionati lungo il corridoio. Non è stata infatti ancora completata la stanza che dovrebbe diventare la vera e propria Obi, e per la quale l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, aveva annunciato la scorsa primavera al teatro Fabbri lo stanziamento di ulteriori fondi regionali per 50.000 euro, oltre alle donazioni di privati. Che fine ha fatto questa promessa? Attualmente, l’Obi è stata infatti trasferitain via provvisoria al primo piano. Altro aspetto non risolto è quello dello ’sbarellamento’ del paziente, che avviene davanti a tutti, senza un minimo di privacy. Ancora, ci sono pareti di cartone e fili elettrici provvisori, che ci costringono a una sorta di slalom. Infine, è stata sbagliata l’unica cosa ultimata: la camera calda. Per salvaguardare l’ambulanza, infatti, una volta scaricato il paziente, è necessario fare almeno 2 o 3 manovre. Ma al pronto soccorso ci sono anche diverse persone che vi accedono con la loro auto privata, lasciando evidenti segni di "strisciate" sul muro. Chiediamo che i lavori siano finalmente ultimati. Ci preoccupa però il fatto che da dicembre il cantiere è completamente fermo. Perché?".

L’azienda Ausl risponde: "Siamo a conoscenza del ritardo dei lavori. La sospensione del cantiere a gennaio si è resa necessaria per alcuni approfondimenti strutturali e la definizione di una piccola variante sul progetto che ha richiesto un iter autorizzativo, ma gli interventi per concludere e rendere disponibile la nuova area destinata ai pazienti in barella sono in fase di ripartenza: la ditta è già tornata nel cantiere e il termine dei lavori è previsto entro due mesi. Solo una volta che sarà conclusa questa fase si potrà avviare la progettazione per la nuova Osservazione breve intensiva. Per quanto riguarda l’uscita dei mezzi di soccorso dalla rampa della camera calda, l’attuale tratto risponde a tutte le norme di sicurezza previste".

Marco Pederzoli