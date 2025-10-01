"Il Pronto soccorso non chiude". Ma è polemica

Circa 200 persone presenti (ampiamente superata la disponibilità della sala consiliare) l’altra sera al consiglio comunale aperto richiesto dalla sindaca di Vignola, Emilia Muratori, per parlare della riorganizzazione del servizio del 118 e del futuro del Pronto Soccorso di Vignola. Nei piani dell’Ausl, infatti, temporaneamente "congelati" su richiesta della stessa sindaca durante l’ultima riunione della Conferenza territoriale socio sanitaria (Ctss), vi è la rimodulazione del servizio di auto medica, che rispetto alla situazione attuale – h24 su Vignola e h12 su Maranello, in orario diurno – vedrebbe un h12 diurno a Vignola, un h12 diurno a Maranello e un h12 notturno a Pozza di Maranello (il risparmio – poi smentito da Ausl – sarebbe in uno dei medici del Pronto soccorso di Vignola, che stando nell’auto medica a Pozza, non sarebbe anche al Pronto soccorso di Vignola).

Durante il consiglio comunale, il direttore generale di Ausl, Mattia Altini, ha infatti rassicurato: "La proposta che è stata portata in Ctss e sospesa non vede una riduzione oraria della disponibilità dell’auto medica, ma solo una dislocazione geografica". Poi, sempre da Altini la promessa: "Spostando la macchina, noi prenderemo le persone necessarie perché il Pronto Soccorso abbia la sua sussistenza Credo, di fatto, che questa sia una chiarissima indicazione di mantenimento e potenziamento (del Pronto soccorso)". Tutti convinti da queste rassicurazioni? Chi sì e chi no. Oltre a diversi cittadini intervenuti per la difesa del servizio di auto medica e del Pronto Soccorso, ieri gran parte della maggioranza consiliare (liste Pd, Vignola Coraggiosa, Emilia Muratori Sindaca) ha diffuso una nota che recita tra l’altro: "Il Pronto soccorso di Vignola non solo non chiude, ma si rafforza con due medici che rimarranno in Pronto soccorso con continuità...Su questo aspetto l’Ausl ha preso precisi impegni pubblici …Quanto all’automedica…l’Ausl, sulla base di evidenze tecniche, sperimenterà un modo diverso di utilizzo, spostando solo per le ore notturne, l’auto medica a Pozza di Maranello. Chiediamo comunque che questa riorganizzazione venga verificata costantemente".

La lista Vignola Cambia (presidente Mauro Smeraldi), anch’essa in maggioranza, rileva invece: "Vignola Cambia non ha sottoscritto il comunicato trionfalistico della maggioranza. L’automedica 118 (ora h24) sarà presente sul nostro territorio solo durante le 12 ore diurne. Si tratta di una evidente riduzione del servizio, che, con il loro comunicato, la sindaca dimostra di avere già accettato. È stata soltanto abbandonata l’idea di servirsi anche dell’automedica di Bazzano, stante l’indisponibilità dell’Asl di Bologna. Il loro comunicato mostra di credere alla favola del potenziamento del Pronto Soccorso di Vignola, con l’assunzione di un nuovo medico". Anche dal fronte delle opposizioni, Simone Pelloni (FdI) ha rimarcato come, in alcune slide presentate lo scorso 10 luglio in Ctss, era "ipotizzata esplicitamente", come "scenario peggiore", anche la chiusura del pronto soccorso.

