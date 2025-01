Il pubblico del Victoria applaude. De Luigi, Lodovini e Veronesi

Il film si intitola "10 giorni con i suoi", ed è il terzo capitolo di una serie che ha come protagonista la famiglia Rovelli, che sulla scena vede nelle vesti di mamma e papà, i popolari attori Valentina Lodovini e Fabio De Luigi. Dopo il successo di "10 giorni senza mamma" e "10 giorni con Babbo Natale", continua così la saga familiare che stavolta vedrà i genitori che si spostano in Puglia per conoscere la famiglia del fidanzato della loro figlia più grande.

Come promesso, Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e il regista Alessandro Veronesi, erano presenti ieri pomeriggio al cinema Victoria per un saluto al pubblico prima della proiezione del film, che è uscito giovedì in tutte le sale cinematografiche italiane.

"Ed è un film che è già del pubblico – ha detto Valentina Lodovini – perché è stato proprio il pubblico a decretarne il successo nei due precedenti episodi. Ormai chi ci segue è come se facesse parte della famiglia Rovelli. Me ne accorgevo quando incontravo la gente per strada, con tante mamme-mogli che mi raccontavano di rivedere nel film tante situazioni che a loro volta hanno vissuto nella loro vita familiare. Essere entrati tanto nel cuore delle persone per me è un dono enorme. Nel film cerchiamo proprio l’effetto specchio, con un focus sull’adeguarsi al cambiamento, un tema che riguarda tutti noi".

"La cosa per me interessante nell’interpretare questa serie – ha aggiunto Fabio De Luigi – è proprio mantenere gli stessi pesonaggi che, con il passare del tempo, si trovano ad affrontare la vita di tutti i giorni, comprese le novità, le tendenze e quello che ci circonda, che cambia costantemente. Ne esce uno spaccato della società visto dall’ottica della famiglia, con le situazioni ovviamente esasperate per renderlo il più possibile divertente. Quello che speriamo possa accadere è che le persone apprezzino un’altra storia di questa famiglia ‘imperfetta’, che ha creato un certo tipo di identificazione. Contiamo sul fatto che gli spettatori possano trovare situazioni che riconoscono come proprie. In questo episodio - continua De Luigi – la famiglia si sposta in Puglia per incontrare il fidanzato di quella che nella fiction è nostra figlia. Non è un road movie, ma è semplicemnte un confronto con un altro nucleo familiare. Nel primo episodio tutto avveniva in una metropoli e c’erano spaccati di vita domestica, con un padre che si trovava a gestire tre figli con la moglie in vacanza, una situazione che alla fine rendeva gistizia alla figura femminile, a volte sottovalutata. La seconda era una favola contemporanea e natalizia, e forse era più un road movie. Quesa volta il tema è una figlia che cerca di lasciare il nido e modifica la fisionomia della famiglia: la mamma lo accetta, il padre, che sono io, un po’ meno. Da qui si dipaneranno tante situazioni secondo noi molto divertente, nelle quali in tanti probabilmente si riconosceranno".

Roberto Grimaldi