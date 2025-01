Il pubblico premia la qualità del Burana Festival

Il pubblico premia il "Burana Festival" che il 29 dicembre, ha riempito la chiesa di San Giacomo Maggiore, tra un trionfo di applausi alla storica Orchestra a Plettro "Gino Neri" di Ferrara diretta dai Maestri Francesco Zamorani e Pierclaudio Fei, accompagnata dalla voce di Rachele Amore. Una proposta musicale che, brano dopo brano, ha incantato tutti i presenti. Il saluto del parroco Roberto Sibani ha guidato al momento di raccoglimento legato al Giubileo, all’anno santo e alle parole di Papa Francesco. C’era poi il ‘Mercatino con l’artigianato brasiliano’, che contribuisce, insieme al progetto giubilare del Centro Comunitario ‘Lorena Lima’, alla realizzazione, nella periferia della città mineraria di Paraupebas in Brasile, di un centro per educare alla non violenza che sarà inaugurato il prossimo luglio. Anna Campi, Presidente del Lions Club di Bondeno che contribuisce alla realizzazione del festival, ha sottolineato quanto "una piccola località della campagna ferrarese come Burana, continui a proporre una programmazione degna delle grandi città e che il Lions è felice di poter confermare il sostegno a questa alta proposta culturale e musicale". A nome dell’amministrazione comunale, si è complimentato per l’iniziativa, l’assessore Michele Sartini. Il prossimo appuntamento del Burana Festival sarà sabato 22 Febbraio alle 16:30 con il duo Benedetta Ceron, cornetto e Alberto Gaspardo, organo, che presenteranno il "Palazzo Incantato".