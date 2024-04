Il punto sui rifiuti, ecco l’incontro

Si parla di ‘porta a porta’, stasera alle 20.30 presso Casa Corsini, a Fiorano. L’Amministrazione Comunale ed Hera incontrano infatti la cittadinanza per illustrare i risultati e l’andamento del servizio di gestione rifiuti ad un anno dalla sua modifica. "Riteniamo giusto fare una restituzione ai cittadini su questo tema. Li incontrammo – sottolinea il sindaco Francesco Tosi - un anno fa per spiegare le ragioni di questo cambiamento, oggi forniremo i risultati ed Hera sarà disponibile per un confronto con la cittadinanza". A Fiorano Modenese nel 2023 la raccolta differenziata ha superato l’obiettivo dell’84%.