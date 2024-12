Il quadro della discordia

Porta il titolo di "Inri- San Longino" l’opera dell’artista Andrea Saltini, esposta a inizio marzo nel Museo Diocesano a Carpi. Un’opera che, fin da subito, diede vita a numerose polemiche, perché da molti considerata blasfema: in quel mese, infatti, furono diversi i rosari riparatori, i sit-in e le petizioni per fermare la mostra, così come non mancarono però anche le dimostrazioni d’affetto e d’appoggio nei confronti dell’artista. Poche settimane dopo, la polemica però sfociò in una brutale aggressione, quando Saltini fu aggredito da un uomo che vandalizzò anche il suo quadro, finito nel mirino di molti. La mostra si concluse con anticipo, a metà aprile.