Il Quartetto di Cremona nell’incompiuta di Bach

Con il concerto del Quartetto di Cremona, fra le più longeve compagini cameristiche italiane, prenderà il via domani alle 18 nella chiesa di Sant’Agostino la nuova stagione di "MusicaCantoParola", rassegna promossa da Gioventù Musicale, Corale Luigi Gazzotti e Tempo di musica. Il primo appuntamento sarà dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach e alla sua sublime (e incompiuta) "Arte della Fuga". Fu l’ultima opera del grande compositore tedesco, la somma dell’esperienza di una vita: un unico tema musicale viene sottoposto a continui processi evolutivi e alla sistematica esplorazione di tutte le possibilità combinatorie che può offrire, fino a raggiungere un’architettura complessiva di 15 fughe e 4 canoni. A questo saggio del contrappunto (l’arte di combinare due o più linee melodiche) Bach si dedicò con assiduità a partire dal 1747, ma non riuscì a portarlo a termine: la morte sopraggiunse nel 1750.

"Abbiamo volutamente iniziare la stagione con un’opera incompiuta – spiega Luca Benatti, curatore artistico della sede di Modena della Fondazione Gioventù Musicale – . L’Arte della Fuga rappresenta in maniera perfetta, in senso spirituale e fisico-sonoro, il tema della nostra stagione, ‘Radici, rami, foglie’, perché è un’opera musicale viva, capace di combinare aspetti intellettuali a una ricca esperienza emotiva".

In questo 2025 il Quartetto di Cremona (con Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino e viola, Simone Gramaglia,viola, viola tenore e flauto dolce, Giovanni Scaglione, violoncello) celebra il suo 25° anno di attività: per offrire un’interpretazione fedele alla partitura originale, gli strumentisti utilizzeranno in totale sette strumenti e in alcuni contrappunti sarà introdotta una viola al posto del secondo violino e una viola tenore al posto di una normale. Per l’occasione, dunque, il secondo violino Paolo Andreoli utilizzerà anche la viola e Simone Gramaglia affronterà alcuni canoni con il flauto dolce.

s. m.